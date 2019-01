‘ดิโอโก้’ แจงปมโต้ไม่ต่อสัญญาค้าแข้ง ‘บุรีรัมย์’ ก่อนโยกซบ ‘ยะโฮร์’ ลุยลีกมาเลย์

หลังจากที่ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กของสโมสรหลังจากที่ปล่อยตัว ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต กองหน้าตัวเก่งของทีมให้ ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม ในมาเลเซีย พร้อมเผยถึงสาเหตุการย้ายทีมของ ดิโอโก้ ว่าเป็นความต้องการของนักเตะที่ต้องการให้รับข้อเสนอของ ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม ทำให้เกิดดีลนี้ขึ้น โดยระบุว่า

“ดิโอโก้ เป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เคยมีมา และเป็นนักฟุตบอลที่มายกระดับไทยลีก เป็นนักฟุตบอลที่มาช่วยพัฒนานักฟุตบอลไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม 9 ปี ที่ผ่านมา บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นสโมสรที่ไม่เคยหยุดพัฒนา และได้พิสูจน์ให้เห็นมาโดยตลอดว่าทุกๆ การเปลี่ยนแปลง เราจะยกระดับตัวเองขึ้นมา เพื่อเอาชนะตัวเองให้ได้”

“การที่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไม่มี ดิโอโก้ เป็นโอกาส และเป็นแรงกระตุ้นที่เราจะพัฒนา และยกระดับทีมกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ดี และทำได้สำเร็จอีกครั้ง เพราะเรามีพลังศรัทธาของแฟนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คอยสนับสนุน และเป็นกำลังใจ ขอให้แฟนๆ มีความมั่นใจ ว่าสโมสรที่ท่านเลือกที่จะให้ความรัก ความศรัทธา แห่งนี้ จะทำให้ท่านมีความสุขกับชัยชนะ และความสำเร็จ”

“เช่นทุกๆ วันที่ผ่านมา ขอให้พวกเราอวยพรให้ผู้ชายคนนี้ ที่เคยนำชัยชนะ, ความสุข และความสำเร็จ มาให้พวกเรา ตลอดเวลา 4 ปี ที่ร่วมกันสู้ และมีลมหายใจเดียวกัน จงประสบความสำเร็จกับเส้นทางสายใหม่ ตามที่เขาได้เลือกแล้ว บนวิถีทางแห่งมืออาชีพ ที่ควรค่าแก่การเคารพและชื่นชม”

ขณะที่ ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่า “ระหว่างช่วงฤดูกาล 2018 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แสดงความสนใจที่จะต่อสัญญากับผม แต่จากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะไม่มีการต่อสัญญาออกไป แต่เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลบุรีรัมย์ก็ได้แสดงความสนใจที่จะเจรจา! ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป”

During the 2018 season Buriram United showed intent to renew my contract and we talked about renouncing my contract, but at the end of the season buriram showed interest in negotiating! life goes on

— Diogo (@diogooluis) 5 มกราคม 2562