‘น้องโอ๋’ นำทีมขึ้นสังเวียน มวย ‘วัน’ที่อิมแพค16ก.พ.นี้

วัน แชมเปี้ยนชิพ ประกาศโปรแกรมทุกคู่ในศึก ONE: CLASH OF LEGENDS ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ออกมาแล้ว คู่เอกของรายการนี้จะเป็นการพบกันระหว่าง “น้องโอ๋” ไก่ย่างห้าดาว ตำนานมวยไทย พบกับ หาน จือ หาว ซูเปอร์สตาร์ชาวจีน โดยมีเข็มขัดแชมป์ ONE Super Series มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวท เป็นเดิมพัน

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันยังมีคู่อื่นๆ ที่น่าสนใจประกอบรายการอีกมากมาย โดยเฉพาะนักกีฬาชาวไทย ที่พร้อมขึ้นสังเวียนบนแผ่นดินเกิดอีกถึง 6 คน เริ่มที่ ก้องศักดิ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม จะได้เปิดตัวครั้งแรกใน ONE Super Series ด้วยการพบกับ อลาเวอร์ดี้ รามาซานอฟ ในพิกัดแบนตัมเวท กติกามวยไทย 3 ยก

คู่ต่อมา ชนนภัทร วิรัชชัย แชมป์รายการนักสู้ จากประเทศไทย จะได้เผชิญหน้ากับ แท คยอน คิม จากเกาหลีใต้ อีกคู่ โจ ณัฐวุฒิ เตรียมพบกับ ซามี่ ซาน่า จอมเดือดจากฝรั่งเศสใน ONE Super Series กติกามวยไทย

อีกคู่ที่มีคนไทยขึ้นเวที ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 แชมป์เวทีลุมพินีสองสมัย จะประเดิมไฟต์แรกใน ONE Super Series ด้วยการพบกับ เลา เชตรา ซูเปอร์สตาร์จากกัมพูชา ตามมาด้วย ฉมวกทอง ไฟเตอร์มวยไทย จะบู๊กับ ชาร์ลี ปีเตอร์ส กำปั้นจากสหราชอาณาจักร ใน ONE Super Series กติกามวยไทยเช่นกัน

ด้าน ริกะ อิชิเกะ สาวบู๊ชาวไทย ได้ประลองฝีมือกับ นู สเรย์ โพฟ สาวกัมพูชา ในรุ่นอะตอมเวทหญิง สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป