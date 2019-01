กอล์ฟไทยแลนด์ พาร์ 3 มาสเตอร์ จัดครั้งแรกยิ่งใหญ่ 18 หลุมชิงรางวัลอื้อซ่า

เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมโนโวเทลบางนา มีการแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ พาร์ 3 มาสเตอร์จำนวน 18 หลุมเป็นครั้งแรกของเมืองไทย โดยมีนายวีระพงษ์ บริสุทธิ์สุขกมล ประธานดำเนินการจัดการแข่งขันพร้อมด้วย 4 องค์กรหลัก กับ 18 พันธมิตรร่วมงานครั้งนี้

นายวีระพงษ์ บริสุทธิ์สุขกมล กล่าวว่า สำหรับแนวความคิดการจัดแมทช์ Thailand Par 3 Masters 2019 เกิดขึ้นจากความต้องการสร้างแมทช์กอล์ฟที่แตกต่างจากทุกวันนี้ ซึ่งการออกรอบจะเป็น 18 หลุม จากพาร์ 3 พาร์ 4 พาร์ 5 ซึ่งจำเจทุกๆ ครั้งที่ออกรอบ และใน 18 หลุม จะมีหลุมพาร์ 3 ให้ลุ้นรางวัลกันแค่ 4 หลุมเท่านั้น ดังนั้น จึงมีแนวความคิดจัดเป็นหลุมพาร์ 3 ทั้ง 18 หลุม มีรางวัล Hole in One ทั้ง 18 หลุม พร้อมรางวัล Near Pin 18 หลุมอีกด้วย โดยได้รับการอนุเคราะห์จากท่านเจ้าของกิจการ/บริษัท รับเป็นเจ้าภาพรางวัล Hole in One ทุกหลุม รวมเป็นมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ซึ่งคิดว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเฉพาะรางวัลรถโตโยต้า ยาริส เอทีฟ มูลค่า 559,000 บาท หากแข่งขันครบ 12 เดือนไม่แตกก็จะนำมาจับรางวัลให้กับนักกอล์ฟที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้รับโชคดังกล่าวด้วย

ด้านนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยว่า ธนาคารออมสิน มีความยินดีที่มีโอกาสได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของ Thailand Par 3 Masters 2019 ซึ่งธนาคารออมสิน ได้ให้การสนับสนุนวงการกอล์ฟอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาที่ทุกคนรู้จักกันดี คือ โปรแหวน พรอนงค์ เพชรล้ำ นักกอล์ฟที่ลงแข่งขันใน LPGA TOUR นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนแมทช์แข่งขันระดับเยาวชนและระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

สำหรับแมทช์ Thailand Par 3 Masters นี้ ซึ่งเป็นรายการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดหลุมทั้ง 18 หลุมเป็นพาร์ 3 ทั้งหมด น่าจะเป็นแมทช์ที่นักกอล์ฟสมัครเล่นให้ความสนใจอย่างล้นหลาม เพราะองค์ประกอบของแมทช์มีให้เลือกหลายประการ คือ ระยะในการเล่น/รางวัล Hole in One ซึ่งธนาคารออมสินมอบให้ที่หลุม 1 เงินสด 20,000 บาท/รางวัลตีใกล้ธง 18 หลุม/ของที่ระลึกซึ่งทุกคนจะได้รับเป็นเสื้อกอล์ฟ/รางวัลจับสลากมากมาย ซึ่งคิดว่านักกอล์ฟทุกท่านไม่ควรพลาดแข่งขันในแมทช์นี้ครับ

ขณะที่สุเทพ จารุมณีโรจน์กรรมการผู้จัดการบริษัทอีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “ในนามของ EGO PRIME SPORT ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่มอบความไว้วางใจ เลือก EGO PRIME GOLF เป็นของที่ระลึกแจกนักกอล์ฟผู้สมัครแข่งขัน จำนวน 1,400 ตัว ซึ่งเราได้คัดเลือกเนื้อผ้าที่เหมาะสมกับการออกรอบของนักกอล์ฟ และที่สำคัญที่สุด รูปแบบกำลังเป็นที่นิยมสไตล์โดยไทเกอร์ วูดส์ เป็นแบบคอจีน คอตั้ง EGO PRIME GOLF ได้ออกแบบเสื้อกอล์ฟเป็น 2 แบบ คือ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี มีจุดสังเกตที่ด้านหน้าของเสื้อ คือ สีขาวของสุภาพบุรุษ และสีชมพูของสุภาพสตรี มีทั้งหมด 8 ไซส์ ตั้งแต่ SS จนถึง 5L เพื่อรองรับนักกอล์ฟทุกขนาดและที่พิเศษกว่านั้น ผู้ที่สมัครล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนแข่งขัน EGO PRIME GOLF จะสกรีนชื่อย่อของท่านจำนวน 2 ตัวอักษร เพื่อให้เป็นการเฉพาะตัว หรือ Limited Edition อีกด้วย

ปิติกานต์ พ่วงรอด ผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟบางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทรีคลับ เผยว่า เมื่อผมได้รับทราบแนวความคิดของการจัดแข่งขันกอล์ฟรายการใหม่ในวงการเป็นการจัดพาร์ 3 ทั้ง 18 หลุม ครั้งแรกในประเทศไทยที่ชื่อ Thailand Par 3 Masters และคณะกรรมการฯ มีมติเลือกสนามบางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทรีคลับ เป็นสังเวียนแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 12 แมทช์ ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมให้การบริการอย่างเต็มที่ ซึ่งได้เตรียมการเรื่องทีออฟและกรีน ตามความต้องการของบรรดาสปอนเซอร์ทั้ง 18หลุม มีระยะการเล่นคละกันหลายระยะ ตั้งแต่ 80 หลา ถึง 160 หลา เพื่อให้นักกอล์ฟได้มีโอกาสลุ้นกับระยะที่ตนเองมีความถนัด และขอรับประกันว่า ทุกๆ ท่านจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับสภาพสนามที่สมบูรณ์ 100% สำหรับแมทช์ Thailand Par 3 Masters 2019 ครับ