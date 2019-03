เมเจอร์ โบว์ล จับมือ ส.โบว์ลิ่ง จัด 2 ศึกยักษ์ พร้อม 5 แมตช์ ปั้นเยาวชนสู่ทีมชาติ

เมเจอร์ โบว์ล ร่วมกับ สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งตลอดปี 2562 เพื่อวางรากฐานและพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งในระดับเยาวชนและระดับประเทศ พร้อมระเบิดศึก 2 รายการใหญ่ระดับนานาชาติ “ประปา สิงห์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพ่น แชมป์เปี้ยนชิพส์ 2019” ระหว่างวันที่ 3-15 เมษายน 2562 ณ สนามแข่งขันระดับมาตรฐานสากลแห่งใหม่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล รัชโยธิน จากนั้นต่อด้วย ศึกระดับโลกเวิล์ดโบว์ลิ่งทัวร์ไทยแลนด์ 2019 ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2562 ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล พารากอน

นางชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด พร้อมด้วย นาง สุวลัย ศัตรูลี้ เลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ร่วมกันเปิดแผนความร่วมมือจัดการแข่งขันว่ามีรายการระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2562 มี 2 รายการใหญ่ ในสนามแข่งขันระดับมาตรฐานสากล คือ 45th MWA Singha Thailand International Open Championship 2019 การแข่งขันโบว์ลิ่งนานาชาติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 3-15 เมษายน 2562 ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล รัชโยธิน และ World Bowling Tour Thailand 2019 การแข่งขันโบว์ลิ่งอาชีพชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2562 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล พารากอน

สำหรับในปีนี้ทางสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย และ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ได้ร่วมกันผลักดันและพัฒนากลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างให้ขึ้นมาทดแทนนักฬาโบว์ลิ่งในอนาคต โดยผ่าน Major Young Bowler Club หรือ ชมรมเมเจอร์นักกีฬาโบว์ลิ่งระดับเยาวชน เพื่อสร้างฐานนักกีฬาโบว์ลิ่งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา และเสริมสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างสมาชิกในชมรม รวมทั้ง เพื่อให้เยาวชนได้ใช้กิจกรรมของชมรมไปพัฒนาทักษะความรู้สร้างความเข้าใจในกีฬาโบว์ลิ่งได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลนิยม ที่สำคัญคือเพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาโบว์ลิ่ง โดยชมรมเมเจอร์นักกีฬาโบว์ลิ่งระดับเยาวชน จะได้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกชมรมนักกีฬาดังนี้ จะได้รับสิทธิ์เข้า Bowling Camp การอบรมโบว์ลิ่งโดยสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ด้วยราคาค่าเกมพิเศษและส่วนลดอื่น ๆ จาก บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล และ อื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มนักกีฬาอาวุโสโดยจะมีรายการแข่งขันรองรับตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ ยังมีรายการสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และนักกีฬาเยาวชนซึ่งจัดโดย บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล มีทั้งหมด 5 รายการ คือ บลูโอ 9 พินสไตร์ค การแข่งขันโบว์ลิ่งในกติกา 9 พินสไตร์ค จัดการแข่งขันรวม 4 สนามต่อปี ชิงรางวัลรวมกว่า 240,000 บาททำการแข่งขันเดือนกุมภาพันธ์, เมษายน, มิถุนายน และสิงหาคม, บลูโอ โบว์ลิ่ง ชาเลนจ์ การแข่งขันโบว์ลิ่งประเภทชาย-หญิง ในกติกา Open แบบมีแต้มต่อ จัดการแข่งขันรวม 4 สนามต่อปี ชิงรางวัลรวมกว่า 240,000 บาท ทำการแข่งขันเดือนมีนาคม,พฤษภาคม, กรกฏาคม และตุลาคม, บลูโอ พัทยา โบว์ลิ่ง ชาเลนจ์ การแข่งขันโบว์ลิ่งประเภทชาย-หญิง ในกติกา Open แบบมีแต้มต่อระดับภูมิภาคตะวันออก ชิงรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท ทำการแข่งขันเดือนเมษายน, พฤศจิกายน, Blu-O Star of the Month และ Blu-O Star of the Year การแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งประจำเดือนเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักโบว์ลิ่งประจำปี 2562, Blu-O Bowling Club League การแข่งขันโบว์ลิ่งประเพณีชมรม Major Bowler Club แข่งขันจำนวน 2 ครั้งเดือนพฤษภาคมและตุลาคม