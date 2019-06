วัน แชมเปี้ยนชิพ เซ็นดึงนักมวยไทยสาวชื่อดัง ‘โจริน่า บาร์ส’ ร่วมสังกัด

ONE Championship (วัน แชมเปี้ยนชิพ) ประกาศเซ็นสัญญานักกีฬาศิลปะป้องกันตัวระดับแชมป์โลกอีกครั้ง นั่นคือ โจริน่า บาร์ส ซูเปอร์สตาร์มวยไทยหญิงชาวดัตช์

สาววัย 30 ปีจากเมืองเดน เฮลเดอร์ ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ เธอคือหนึ่งในนักกีฬาที่เนื้อหอมมากที่สุดของวงการและประสบความสำเร็จในทุกเวทีที่เข้าร่วมแข่งขัน มีดีกรีติดตัวมากมาย ไล่ตั้งแต่ แชมป์ ISKA รุ่นเวลเตอร์เวตหญิง, แชมป์มวยไทยของประเทศเนเธอร์แลนด์, แชมป์มวยไทยรายการ Amazon of K-1 และแชมป์มวยไทยหญิงรุ่นเวลเตอร์เวตของศึก Lion Fight

บาร์ส เป็นเจ้าของสถิติชกมวยไทยไร้พ่าย 49 ไฟต์ ด้วยตัวเลขสุดประทับใจ 46-0-3 ซึ่งเป็นการชนะน็อกถึง 16 ครั้ง โดยไฟต์ที่โดดเด่นที่สุดบนสังเวียนของเธอได้แก่การชนะคะแนนอย่างเอกฉันท์เหนือ คริสเตียเน่ “Cyborg” ยุสติโน่ แชมป์ MMA หลายสมัย จนคว้าเข็มขัดมวยไทยหญิง รุ่นเวลเตอร์เวต ของรายการ Lion Fight มาครองได้สำเร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2014

นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานใหญ่ ONE Championship กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับนักกีฬาระดับโลกอย่าง โจริน่า บาร์ส เข้ามาร่วมครอบครัวของ ONE Championship ที่กำลังเติบโตต่อเนื่อง โจริน่าคือแชมเปี้ยนคนล่าสุดที่เข้ามาสมทบกับบรรดาแชมป์โลกที่เรามีอยู่ เธอประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งแชมป์ประเทศ, แชมป์กรังด์ปรีซ์ รวมไปถึงแชมป์โลกสองสมัยในสองรายการ โจริน่าพิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้ว ผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้ชมฝีมือของเธอบนเวที ONE Super Series โจริน่าคือแชมป์โลกคนล่าสุดที่เข้าร่วมกับ ONE แต่คุณมั่นใจได้ว่าเธอไม่ใช่คนสุดท้ายแน่นอน เร็วๆ นี้จะมียอดฝีมือระดับโลกมาร่วมงานกับเราอีก”

โจริน่า บาร์ส กล่าวว่า “มีวลีหนึ่งที่ฉันชอบมากคือ คนชนะคือคนที่ไม่เคยล้มเลิก ส่วนคนที่ล้มเลิกนั้นไม่เคยชนะ ฉันพร้อมยกระดับตัวเองเสมอ ฉันมาแข่งขันใน ONE Championship ก็เพราะที่นี่เต็มไปด้วยคนเก่งที่สุดในโลก นับเป็นเกียรติที่ได้เคียงข้างเหล่าตำนานของวงการ ฉันอยากดวลกับคนเก่งที่สุดในโลก ฉันพร้อมชนทุกคน ถ้ามีโอกาสก็อยากรีแมตช์กับ คริส ไซบอร์ก (คริสเตียเน่ ยุสติโน่) อีกครั้งอย่างไม่มีปัญหา”

