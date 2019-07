สู่แผนกู้ชาติ ‘ยูไนเต็ด’! ‘แมนฯ ยู’ รวบทีเดียว 2 ‘แม็กไกวร์ – เฟร์นานเดส’

หลังจากสื่อที่น่าชื่อถือหลายสำนักของอังกฤษรายงานตรงกันเกี่ยวกับดีลสะท้านวงการฟุตบอลอังกฤษ แฮรี่ แม็กไกวร์ ปราการหลังทีมชาติอังกฤษ กลายเป็นสมาชิกใหม่ของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมยักษ์หลับของเกาะอังกฤษเรียบร้อยแล้ว รายงานระบุว่า ทั้งแมนฯ ยูไนเต็ด และ “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ที่มีเจ้าของคนไทยอย่าง “ต๊อบ” อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา รองประธานสโมสร โดยเป็นที่ทราบกันว่า อัยยวัฒน์ เป็นแฟนบอลตัวยงคนหนึ่งของปีศาจแดงมาตั้งแต่เด็กๆ

โดยเป็นที่เชื่อกันว่า โอเล่ กุนนาร์ โซลชา กุนซือชาวนอร์วีเจี้ยนของปีศาจแดง ต้องการตัว แฮรี่ แม็กไกวร์ มาอุดรอยรั่วในแนวรับซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการกอบกู้ชาติแมนฯ ยูไนเต็ด ที่ช่วงหลังยัดเยียมคราบน้ำตาให้อสูรแดงทั่วโลกอยู่อย่างตลอด ซึ่งค่าตัวในการย้ายทีมของแม็กไกวร์ ยังไม่แน่ชัดเพราะทั้งสื่ออังกฤษ ยังรายงานไม่ตรงกัน บ้างก็บอกว่า 80 ล้านปอนด์ บ้างก็บอกว่า 72 ล้านปอนด์ บ้างก็บอกว่า 60 ล้านปอนด์ + โบนัส

อย่างไรก็ตามอีกสื่อที่น่าเชื่อถือคือ utdreport รายงานผ่านทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมว่า ยูไนเต็ดปิดดีลกับ แม็กไกวร์ ได้เรียบร้อยแล้ว และต่อมาสื่อเจ้าเดิมรายงานบอกว่า ดีลต่อไปที่ยูไนเต็ดกำลังจะคว้าตัวมาร่วมทีมคือ บรูโน่ เฟร์นานเดส ห้องเครื่องชาวโปรตุเกสจากค่าย สปอร์ติง ลิสบอน ซึ่งคาดว่ายูไนเต็ด จะปิดดีล ได้สำเร็จในเร็วๆ นี้ เพราะการเจรจาระหว่างยูไนเต็ด กับลิสบอน อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว

After reaching an agreement for Harry Maguire yesterday, #mufc are one step away from agreeing a deal for Bruno Fernandes. Talks with Sporting are in the final stages #mulive [di marzio]

— utdreport (@utdreport) July 30, 2019