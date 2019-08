ซีไอเอ็มบีไทยจัดไตรกีฬาปี​ 2 ฉลองวันอาเซียน​ 20​ ชาติแจม      

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารในฐานะสมาชิกเครือข่ายกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มการเงินขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าฉลองวันอาเซียนซึ่งตรงกับวันที่ 8​ ส.ค.​ของ​ทุกปี ด้วยการจัดการแข่งขันไตรกีฬารายการ CIMB THAI TRIATHLON FOR ASEAN DAY ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในวันที่ 4 ส.ค. ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด้วยกระแสสุขภาพในประเทศไทยที่กำลังมาแรงอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันให้กระแสสุขภาพยังคงมีอยู่ต่อไป เพราะการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุน คือการลงทุนในสุขภาพร่างกายของเราเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนที่สุด อีกทั้งแนวคิดของธนาคารในปีนี้คือ FORWARD ธนาคารจึงเดินหน้าปลุกกระแสให้คนไทยก้าวไปข้างหน้า เริ่มจากการก้าวข้ามความกลัว ซึ่งไตรกีฬาเป็นกีฬาที่กระตุ้นให้คนลุกขึ้นมาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง จึงเป็นที่มาของการเดินหน้าจัดการแข่งขันไตรกีฬาติดต่อกันเป็นปีที่ 2



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้สานต่อและ FORWARD ภารกิจไปข้างหน้า เริ่มต้นจากการฉลองวันอาเซียนด้วยการจัดแข่งขันปั่นจักรยาน ONE RIDE ONE ASEAN 2 ปีติดต่อกัน มาวันนี้ธนาคารก้าวไปอีกขั้นด้วยการจัดแข่งขันไตรกีฬาและจัดมาต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยปีนี้ผู้สมัครที่เข้าร่วมรายการมีจำนวนมากกว่า 600 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีประมาณ 500 คน และนอกจากจะมีนักไตรกีฬาชาวไทย ในปีนี้มีนักกีฬาที่เดินทางร่วมรายการมากกว่า 20 ประเทศ อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย แคนาดา เบลเยี่ยม นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ฯลฯ



รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้เข้าแข่งขัน CIMB THAI TRIATHLON FOR ASEAN DAY นำโดยผู้บริหารของกลุ่มซีไอเอ็มบี อาทิ นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผู้เริ่มต้นจากการบุกเบิกโครงการ Exclusive Triathlon Training by CIMB Preferred ให้ลูกค้า CIMB Preferred และได้ก้าวสู่การเป็นนักไตรกีฬาไปพร้อมกัน ลงแข่งรายการ standard นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ดุสิตธานี มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ นักร้องและนักแสดงชื่อดังที่ลงแข่งประเภททีม นอกจากนี้ มีแขกรับเชิญพิเศษ นายอำนาจ ศรีสังข์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘อู๊ด OZEEOOS’ จากรายการ The Rapper Thailand ผู้พิการสายตาที่เข้าร่วมฝึกฝนไตรกีฬาใน Exclusive Triathlon Training Season 2 by CIMB Preferred ตามด้วยการเข้าร่วมรายการไตรกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลเมื่อปีที่แล้ว และกลับมาลงสนามอีกครั้งในปีนี้อีกด้วย



สำหรับผู้ชนะรายการ​ Individual Standard​ Triathlon​ ประเภทชาย​ รุ่นอายุ​ 35-49 ปี​ ได้แก่​ Dane Cantwell อันดับที่​ 2​ Craig Wood และอันดับ​ 3​ นพดล​ ชัยจรูุญรัตน์​