‘รถถัง’ ยังดุหักด่านผู้ท้าชิงบราซิลผงาดป้องกันแชมป์มวยไทย ‘วัน’

เมื่อกลางดึกวันที่ 13 ตุลาคม วัน แชมเปี้ยนชิพ ระเบิดความมันครั้งล่าสุด ฉลองการแข่งขันครั้งที่ 100 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อศึก ONE: CENTURY ที่เรียวโงกุ โกกุงิกัง กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ไฮไลต์ใหญ่ที่สุดของแฟนมวยชาวไทยคือ ไฟต์ชิงแชมป์โลก ONE Super Series มวยไทย รุ่นฟลายเวต รถถัง “The Iron Man” จิตรเมืองนนท์ แชมป์ชาวไทย พบกับ วอลเตอร์ กอนซาลเวส ผู้ท้าชิงชาวบราซิล คู่นี้สู้กันได้สนุกสูสีตลอดห้ายก ยกแรก สองกำปั้นเดินหน้าแลกอาวุธกันดุเดือด รูปเกมต่อเนื่องยาวมายันยกสองและยกสาม รถถังเป็นฝ่ายคุมจังหวะเดินหน้าเข้าหา กอนซาลเวสถอยหลังคุมเชิงแต่ก็มีลูกตอบโต้น่ากลัว ยกที่สี่ แชมป์ชาวไทยเร่งเครื่องหวังเผด็จศึกให้ได้ แต่ผู้ท้าชิงก็อาศัยความคล่องตัวทำให้ยังไม่เพลี่ยงพล้ำ ยกสุดท้าย รถถังเดินบดเข้าประชิด กอนซาลเวสเน้นคุมเชิงรอดักจังหวะสองแต่ก็ไม่เข้าเป้าเท่าไร ครบห้ายก รถถังจึงเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างไม่เอกฉันท์

ส่วนการป้องกันแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เฮฟวีเวต ของ “The Burmese Python” ออง ลา เอ็น ซาง ชาวพม่า พบกับ แบรนดอน “The Truth” เวรา จากฟิลิปปินส์ ดีกรีแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต ที่ลดน้ำหนักลงมาขอท้าชิงแชมป์ ผลปรากฏว่า ออง ลา ระเบิดฟอร์มสุดยอด ปิดเกมสำเร็จในยกที่สอง เปิดฉากมายกแรก ออง ลา ดูเชิงด้วยการเตะตัดขาเวรา แต่ฝ่ายหลังตอบโต้ด้วยหมัดชุดและตีศอกใส่คืน ยกที่สอง ทั้งคู่เริ่มคลุกวงในกันมากขึ้น แลกอาวุธหมัด เท้า เข่า ศอก กันชนิดดุเดือดไม่มีใครยอมใครอยู่พักใหญ่ ก่อนจะเป็นออง ลา ที่ชิงจังหวะศอกกลับเข้าใบหน้าเวราเต็มๆ จนทรุดลงไปนั่ง แชมป์ชาวเมียนมาร์ไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือ โผตามเข้าอัดกับลูกกรงแล้วรัวกำปั้นซ้ายใส่เป็นชุด กรรมการบนเวทีเห็นว่าเวราไม่สามารถตอบโต้ได้จึงปรี่เข้ายุติการแข่งขัน ส่งผลให้ ออง ลา เอ็น ซาง ชนะ TKO ป้องกันแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เฮฟวีเวต ไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่

คู่รองรายการ ชินยะ “Tobikan Judan” อาโอกิ สุดยอดตำนานขวัญใจเจ้าถิ่น อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต ไม่ทำให้กองเชียร์ทั้งประเทศผิดหวัง เมื่อจัดการชนะซับมิสชั่น โฮโนริโอ “The Rock” บานาริโอ อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต ชาวฟิลิปปินส์ ได้ตั้งแต่นาทีแรกของเกม เปิดฉากมา บานาริโอพยายามเว้นระยะห่างเพราะรู้พิษสงเกมนอนของอาโอกิดี แต่สุดท้ายก็ไม่รอด เมื่อจอมล็อกแดนอาทิตย์อุทัยสบโอกาสเข้ารวบลงพื้น ก่อนใส่ท่า D’Arce Choke จนบานาริโอต้องแท็ปขอยอมแพ้ไปอย่างไม่มีทางเลือก

อีกคู่ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เป็นการชิงแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต บิเบียโน (The Flash) เฟอร์นานเดส เจ้าของเข็มขัดจากบราซิล ทำศึกครั้งที่สี่กับคู่รักคู่แค้น เควิน “The Silencer” เบลิงกอน ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ ผลปรากฏว่า ยอดฝีมือชาวแซมบ้าเป็นฝ่ายชนะซับมิสชั่นในยกที่สอง ป้องกันแชมป์ไว้ได้อย่างสวยงาม ยกแรก ทั้งคู่ไม่ต้องดูเชิงใดๆ เดินหน้าออกอาวุธแลกกันทันที ก่อนจะเป็นเฟอร์นานเดสชิงจังหวะจับทุ่มและขึ้นคร่อมได้สำเร็จ แต่ยังไม่สามารถปิดเกมได้ มาในยกที่สอง เบลิงกอนยังคงเปิดฉากแบบดุดัน แต่เฟอร์นานเดสไม่สนใจ ชวนเล่นเกมนอนตามที่ตนเองถนัด ก่อนจะได้โอกาสล็อกคอจากด้านหลังจนผู้ท้าชิงทนไม่ไหวต้องแท็ปขอยอมแพ้ไปในช่วงกลางยก

ส่วน ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ คิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต รอบชิงชนะเลิศ จอร์จิโอ “The Doctor” เปโตรเซียน กำปั้นระดับตำนานชาวอิตาเลียน-อาร์เมเนียน โชว์ฟอร์มเยี่ยมด้วยการชนะคะแนนอย่างเอกฉันท์เหนือ เซมี “AK47” ซานา คู่ต่อกรชาวฝรั่งเศส คว้าเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ รูปเกมเป็นซานาที่ได้เปรียบเรื่องช่วงชกและส่วนสูงเดินหน้าเข้าหา แต่เปโตรเซียนอาศัยชั้นเชิงและอาวุธที่หลากหลายดักต่อยได้เข้าเป้าจะแจ้งมากกว่า ครบสามยกกรรมการให้คะแนนเทใจให้เปโตรเซียนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปอย่างไร้ข้อกังขา

ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของศึก ONE: CENTURY PART II

ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เฮฟวีเวต : ออง ลา เอ็น ซาง (แชมป์) ชนะ TKO แบรนดอน เวรา ในนาทีที่ 3.23 ของยกที่ 2

MMA รุ่นไลต์เวต : ชินยะ อาโอกิ ชนะซับมิสชั่น (D’Arce Choke) โฮโนริโอ บานาริโอ ในนาทีที่ 0.54 ของยกที่ 1

ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต : บิเบียโน เฟอร์นานเดส (แชมป์) ชนะซับมิสชั่น (Rear Naked Choke) เควิน เบลิงกอน ในนาทีที่ 2.16 ของยกที่ 2

ชิงแชมป์โลก ONE Super Series มวยไทย รุ่นฟลายเวต : รถถัง จิตรเมืองนนท์ (แชมป์) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ วอลเตอร์ กอนซาลเวส หลังแข่งขันครบ 5 ยก

คิกบ็อกซิง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต รอบชิงชนะเลิศ : จอร์จิโอ เปโตรเซียน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เซมี ซานา หลังแข่งขันครบ 3 ยก

MMA รุ่นเฮฟวีเวต : อาร์จาน บูลลาร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาวโร เซริลลี หลังแข่งขันครบ 3 ยก

MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง : เมอิ ยามากูชิ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เจนนี ฮวง หลังแข่งขันครบ 3 ยก

MMA รุ่นสตรอว์เวต : โยซูเกะ ซารูตะ ชนะ KO ไดอิชิ คิทากาตะ ในนาทีที่ 0.59 ของยกที่ 2

MMA รุ่นแบนตัมเวต : โชโก ซาโตะ ชนะ TKO ราฟาเอล ซิลวา ในนาทีที่ 4.30 ของยกที่ 2

MMA รุ่นเวลเตอร์เวต : ฮิโรยูกิ เทตซูกะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เฮอร์นานิ เปอร์เปโตร หลังแข่งขันครบ 3 ยก

MMA รุ่นไลต์เวต : เทกาซูเกะ คูเมะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โคชิ มัตสึโมโตะ หลังแข่งขันครบ 3 ยก