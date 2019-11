แฟนจักรยานแห่ให้กำลังใจ ‘จาย’ – ‘เสธ.หมึก’ ชี้เป็นพลังสู้ลุ้นตั๋ว อลป.

“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของ “ทีเจ” จาย อังค์สุทธาสาวิทย์ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย มาอย่างต่อเนื่องในการตระเวนแข่งขันรายการต่าง ๆ ซึ่ง จาย เป็นนักกีฬาหนึ่งเดียวในขณะที่มีโอกาสคว้าตั๋วเข้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 “โตเกียวเกมส์” ที่ประเทศญี่ปุ่น อีก 1 ที่นั่ง ในประเภทคีรินชาย ต่อจาก “บีซ” ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักกีฬาจักรยานประเภทถนนหญิง

พล.อ.เดชา กล่าวว่า ล่าสุด จาย แข่งขันจักรยานประเภทลู่รายการ “ยูซีไอ แทร็ก เวิลด์ คัพ 2019-2020” สนามที่ 2 ที่เมืองลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า จาย ผ่านเข้ารอบสอง ไปชิงอันดับ 7-12 และ จาย คว้าอันดับ 7 มาครอง พร้อมทำคะแนนสะสมให้แก่ประเทศไทยได้เพิ่มอีก 300 คะแนน สำหรับคะแนนสะสมของประเทศไทย ตอนนี้มีคะแนนสะสม 1,755 คะแนน คาดว่าหลังจาก ยูซีไอ ประกาศการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ จะขยับจากอันดับที่ 22 ขึ้นไปอยู่อันดับที่ 17 ในการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ ส่วนคะแนนสะสมอันดับโลกส่วนตัวของ จาย ตอนนี้อยู่อันดับ 22 มี 1,450 คะแนน เมื่อบวกเพิ่มอีก 300 คะแนน รวมเป็น 1,750 คะแนน หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ จาย น่าจะขึ้นไปอยู่ท็อป 15 ของโลกทันที

นอกจากนี้ นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ จาย ยังเหลือการแข่งขันจักรยานประเภทลู่รายการ “ยูซีไอ แทร็ก เวิลด์ คัพ 2019-2020” ที่เหลืออีก 4 สนาม มีดังนี้ สนามที่ 3 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง วันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค., สนามที่ 4 ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 6-8 ธ.ค., สนามที่ 5 ที่บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 13-15 ธ.ค. และ สนามที่ 6 ที่เมืองมิลตัน ประเทศแคนาดา วันที่ 24-26 ม.ค. 63 โดย จาย ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลก หรือ “ยูซีไอ แทร็ค เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์” ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-1 มี.ค. 63 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายก่อนจะประกาศรายชื่อชาติที่ได้โควาต้าไปโอลิมปิกเกมส์ ในวันที่ 2 มี.ค.63

“เสธ.หมึก” ได้เปิดเผยอีกว่า “การแข่งขัน ยูซีไอ แทร็ก เวิลด์ คัพ ถ้าหาก จาย ทำผลงานดี ได้คะแนนสะสมมาเยอะ ๆ อันดับโอลิมปิกเกมส์ของประเทศไทย อาจจะเลื่อนแซงประเทศคู่แข่งอย่าง เวเนซูเอล่า, ตรินิแดดแอนด์โตเบโก และมีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกเกมส์ก็เปิดกว้างมากขึ้นทุกที ล่าสุด เมื่อ 2 วันก่อน ผมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปว่า ขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยส่งแรงใจไปเชียร์จายให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังเอาไว้ หรือสามารถเข้าไปให้กำลังใจได้โดยตรงที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของ จาย ที่ใช้ชื่อว่า Jai – จาย อังค์สุธาสาวิทย์ – Angsuthasawit”

“ปรากฏว่ามีแฟนกีฬาจักรยาน แห่ไปให้กำลังใจกับ จาย อย่างล้นหลาม จนเจ้าตัวต้องมาโพสต์ข้อความขอบคุณแฟน ๆ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย นับว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมมากจากพี่น้องประชาชนชาวไทยที่มอบให้กับ จาย ในการต่อสู้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ ในฐานะที่ผมเป็นนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยเช่นกัน ขอให้ส่งแรงใจเชียร์กันต่อไป ซี่งที่ผ่านมา สมาคมกีฬาจักรยานฯ ไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวัง” พล.อ.เดชา กล่าวเสริม

สำหรับข้อความที่ “จาย” โพสต์ลงเฟซบุ๊กแฟนเพจของตัวเองที่ชื่อว่า “Jai – จาย อังค์สุธาสาวิทย์ – Angsuthasawit” มีดังนี้ Thank you to all of the supporters, and thank you to everyone who gave me encouragement from Thailand and from all over the world. Next competition, I will do my best and I will do for Thailand. ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคน และขอบคุณทุก ๆ คนที่ส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ จากประเทศไทย และจากทั่วทุกมุมโลก การแข่งขันครั้งต่อไปผมจะทำให้ดีที่สุดและดีกว่าเดิมและผมจะทำเพื่อประเทศไทย