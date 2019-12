ฉลอง 10 ปี THAI FIGHT รอบชิงฯ 2019 ระเบิดศึกกลางหาดป่าตอง ชิงถ้วยพระราชทานถึง 3 ถ้วยพระราชทาน

THAI FIGHT ทำการจัดการแข่งขันชกมวยไทยมาทั่วประเทศ และ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วสำหรับ THAI FIGHT THAI FEST IN PATONG 2019 เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี THAI FIGHT กลับมาสร้างความมันส์ ความสะใจให้พี่น้องชาวภูเก็ตอีกครั้ง การจัดการแข่งขัน THAI FIGHT รอบชิงชนะเลิศ 2019 ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวผ่านมวยไทย และกีฬามวยคาดเชือก ตามนโยบายที่ต้องการสร้างกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานถ้วยรางวัล 3 ถ้วยพระราชทาน แก่ THAI FIGHT ชกแบบสวมนวมรุ่น 67 กก.ตัวแทนไทยไฟท์ คือ เพชรสมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม VS อาเมียร์ นาเซรี่ , รุ่น 70 กก.ตัวแทนไทยไฟท์ คือ แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม VS โทฟิค อับดุลลาเยฟ และชกแบบคาดเชือกรุ่น 70 กก. ตัวแทนไทยไฟท์ คือ กิตติ ส.จ.แดนระยอง VS กาเบรียล มาซเซตติ และได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นักมวยผู้ชนะเลิศ และในครั้งนี้ มีการแข่งขันชิงเข็มขัดแชมป์คาดเชือก “สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติ” มีนักมวยไทยไฟท์ร่วมชิงเข็มขัดด้วย 4 คน คือ 1.) “สมิงเดช ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” รุ่นซุปเปอร์ เวลเทอร์เวท พิกัดน้ำหนัก 67 กก. 2.) “ป.ต.ท. ว.รุจิรวงศ์” รุ่นมินิ มิดเดิลเวท พิกัดน้ำหนัก 69 กก. 3.) “พยัคฆ์สมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” รุ่นไลท์ มิดเดิลเวท พิกัดน้ำหนัก 71 กก. 4.) “เต็งหนึ่ง ศิษย์เจ๊สายรุ้ง” รุ่นไลท์ ครุยเซอร์เวท พิกัดน้ำหนัก 81 กก.

“THAI FIGHT THAI FEST IN PATONG” รอบชิงชนะเลิศ 2019 พร้อมระเบิดศึกในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ ณ ลานกิจกรรม เดอะมิธ ป่าตอง จ.ภูเก็ต เริ่มถ่ายทอดสด ทางช่อง 3 และ 33 เวลา 18.00 – 20.00 น. และรับชมเทปฯความมันส์ต่อเนื่องในเวลา 23.05 – 00.35 น. และสามารถชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทาง Live You Tube ช่อง THAI FIGHT OFFICIAL และ LINE TV เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.30 น. ประตูเปิดเวลา 16.00 น.