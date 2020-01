‘บรูโน่ แฟร์นานเดส’ ซ้อมมื้อแรก – เปิดใจเลือกใส่เบอร์ 18 ปีศาจแดง

บรูโน่ แฟร์นานเดส มิดฟิลด์ตัวรุกชาวโปรตุกีส ประเดิมลงซ้อมมื้อแรกกับพลพรรคอสูรแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม หลังจากย้ายมาจากสปอร์ติ้ง ลิสบอน ด้วยค่าตัว 55 ล้านยูโร พร้อมโบนัสอีก 25 ล้านยูโร โดยทวิตเตอร์ แมนฯ ยูไนเต็ด ยืนยันแน่นอนแล้วว่า บรูโน่ แฟร์นานเดส จะใส่เบอร์ 18 ให้กับทัพปีศาจแดงด้วยสัญญาเป็นเวลา 5 ปีครึ่ง

บรูโน่ แฟร์นานเดส กล่าวว่า “มันมีหลายเหตุผลสำหรับหมายเลข 18 มันเป็นเบอร์ที่ผมชอบ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ผมใส่หมายเลข 8 เนื่องจากมันเป็นเบอร์ที่พ่อของผมเคยใส่สมัยเป็นนักเตะ และเป็นวันเกิดของผม รวมทั้งเป็นหมายเลขที่ผมชอบ ส่วนเบอร์ 18 เป็นวันเกิดของภรรยาผม และอีกเหตุผลหนึ่งคือตอนที่ผมโตมา ผมเห็นพอล สโคลส์ เล่นในเบอร์นี้ และสำหรับผมแล้ว การได้สวมเสื้อหมายเลขนี้เป็นสิ่งที่ผมจะสนุก ผมรู้ว่าตัวเองมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างมาก” บรูโน่กล่าว

