‘คล็อปป์’ จัดหนักด่านักข่าวสเปนตั้งคำถามเรื่อง ‘โควิด’ ก่อนเกมบู๊ ‘ตราหมี’ คืนนี้

เจอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือใหญ่โคตรทีมมหาประลัย “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ถึงกับน็อตหลุดหลังโดนสื่อจากแดนกระทิงดุ ถามคำถามบางอย่าง ในงานแถลงข่าวก่อนเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดที่ 2 ที่ “หงส์แดง” จะเปิดแอนด์ฟิลด์รับมือ “ตราหมี” แอตเลติโก้ มาดริด คืนวันนี้พุธที่ 11 มีนาคม เวลา 03.00 น. หลังจากนัดแรกโคตรทีมบุกไปพ่ายแอตฯ มาดริด มา 0-1 ที่ว่านต๋า เมโทรโปลิตาโน่

ระหว่างการแถลงข่าวก่อนเตะ คล็อปป์ และแอนดี้ โรเบิร์ตสัน แบ๊คซ้ายตัวเก่ง โดนคำถามจากสื่อสเปน โดยสื่อรายดังกล่าวถามว่า คล็อปป์กลัวหรือไม่ว่า ผู้เล่นของเขาจะติดเชื้อไวรัสถ้ายังเล่นฟุตบอลต่อไปเรื่อยๆ แบบนี้ และนั่นเองที่ทำให้คล็อปป์โมโห โดยกุนซือวัย 52 ปี หยุดไปชั่วครู่ก่อนตอบอย่างหงุดหงิดว่า

“การเล่นฟุตบอลก็เป็นแค่เกมๆ หนึ่ง เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเราทุกคนควรกังวล นั่นแหละคือ สิ่งที่ผมไม่ชอบ คุณมานั่งที่นี่และตั้งคำถามผมแต่บินจากมาดริดมาที่นี่เนี่ยนะ คุณคิดว่าฟุตบอลมีค่าสำหรับการเดินทางมา นั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นั่นคือปัญหาของเรา ปัญหาร่วมกัน เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยฟุตบอล เราเล่นฟุตบอล นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำงานของคุณก็คือ ถ่ายทอดข้อมูล และบอกตามตรงนะ ผมหวังว่า คุณจะทำได้ดีกว่าที่คุณตั้งคำถาม นั่นคือช่วงเวลาที่ผมโกรธมากจริงๆ เมื่อคุณทำให้ผมรู้สึกว่า ผมมีปัญหาที่คุณไม่มี เพราะเราต่างก็มีปัญหาเดียวกัน”

Another coronavirus question for Jurgen Klopp – and a very strong response. pic.twitter.com/chUrDokH2j

