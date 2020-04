‘วัน แชมเปี้ยนชิพ’ ร่วมระดมเงิน 4.1 พันล้านให้ WHO ทำสงครามไล่ ‘โควิด’

‘วัน แชมเปี้ยนชิพ’ ร่วมระดมเงิน 4.1 พันล้านให้องค์การอนามัยโลกทำสงครามไล่ ‘โควิด’

เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา ผู้คนจากทั่วโลกต่างพากันสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยรวมตัวกันแสดงพลังต่อสู้กับไวรัส “โควิด-19” พร้อมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทั่วโลก ผ่านการจัดกิจกรรมของ วัน แชมเปี้ยนชิพ ที่จับมือกับพันธมิตร ที่มีสัมพันธ์อันดีกันมายาวนานอย่าง Global Citizen เพื่อร่วมถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตการกุศลพิเศษ ‘One World: Together At Home’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Global Citizen’s ‘Together At Home’ Series โดยโครงการนี้สามารถระดมทุนได้จำนวนมหาศาลถึง 127.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4,100 ล้านบาท ซึ่งจะส่งมอบให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวิกฤต โควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขซึ่งเปรียบเสมือนกองทัพด่านหน้าที่ต้องรับมือและต่อสู้กับไวรัสร้ายนี้

คอนเสิร์ตการกุศลสุดพิเศษ ‘One World: Together At Home’ เป็นความร่วมมือจากเหล่าศิลปินและซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ซึ่งหากเอ่ยชื่อแล้วคุณจะต้องอึ้งกับความอลังการที่งานนี้มีเหล่าคนดังมารวมตัวกันอย่างคับคั่ง รวมทั้งนักกีฬา วัน แชมเปี้ยนชิพ ระดับแชมป์โลกและแถวหน้าของประเทศมาร่วมส่งกำลังใจอีกด้วย

โดยนักกีฬาชาวไทยต่างพากันติดตามการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนาน อาทิ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์, รถถัง จิตรเมืองนนท์, น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว, ริกะ อิชิเกะ และ ชนนภัทร วิรัชชัย ซึ่งแสตมป์ได้รับโอกาสพิเศษร่วมแคมเปญนี้ด้วยการพูดคุยถาม-ตอบกับแฟนๆ ผ่านการไลฟ์อย่างเป็นกันเองในช่วงเช้าวันเสาร์ ก่อนที่คอนเสิร์ตจะมีขึ้นด้วย

นอกจากกิจกรรมคอนเสิร์ตแล้ว ยังมีบรรดานักกีฬาต่างชาติระดับซูเปอร์สตาร์ อย่าง วิเตอร์ เบลฟอร์ต, แบรนดอน เวรา, ดิมิเทรียส จอห์นสัน, อเล็น เอ็นกาลานี, แองเจลา ลี, คริสเตียน ลี, จอร์จิโอ เปโตรเซียน, ซง จิง หนาน, มาร์ติน เหงียน และ มีชา เทต รองประธานวัน แชมเปี้ยนชิพ มาร่วมกิจกรรม “เทรนนิ่ง โฮม” ผ่านการไลฟ์ เพื่อสาธิตวิธีการฟิตซ้อมร่างกายในช่วงกักตัวให้แฟนๆได้ชมด้วยเช่นกัน