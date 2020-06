‘ฟิลิป โรเลอร์’ เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังถูกโยงก่อเหตุวิวาทที่เยอรมัน

กลายเป็นประเด็นร้อนในรอบวันสำหรับกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า “นัยนา โรท” เผยถึงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งที่ประเทศเยอรมัน โดยมีนักเตะลูกครึ่งดีกรีทีมชาติไทยกับกลุ่มเพื่อน เมาแล้วก่อเรื่องทะเลาะวิวาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน จนทำให้เกิดเสียงวิจารณ์กันกว้างขวางในกลุ่มแฟนบอลไทย โดยคนที่ถูกโยงว่าเป็นนักเตะคนดังกล่าวคือ ฟิลิป โรลเลอร์ กองหลังกัปตันทีม “ราชันมังกร” ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ทีมในศึกไทยลีก

หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ฟิลิป โรลเลอร์ ที่หลายคนเชื่อว่าเป็นนักเตะคนดังกล่าว ยังไม่ได้ออกมาให้เคลื่อนไหวหรือให้สัมภาษณ์ที่ไหน โดยเฟซบุ๊คส่วนตัว Philip Roller ได้โพสต์ข้อความเนื่องในวันเกิดอายุ 26ปี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนว่า

“thanks for all the congratulations, you are always as old as you feel ??

#thankyou

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในคอมเมนต์ของโพสต์ดังกล่าวของ ฟิลิป โรลเลอร์ นอกจากจะมีแฟนบอลหลายคนมาร่วมแสดงความยินดีในวันเกิดแล้ว ยังมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งที่เข้าไปต่อว่าด้วยถ้อนคำรุนแรง ตำหนิถึงการกระทำสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็น “จริง” ตามที่แฟนบอลไทยกล่าวอ้างว่าคือ ฟิลิป โรลเลอร์ หรือไม่ เพราะนักเตะลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงกรณีที่ถูกโยงไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

