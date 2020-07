‘ไอโอซี’ ผนึก ‘อินเตอร์โพล’ ทำสงครามคอร์รัปชั่นล็อกผลกีฬาทั่วโลก

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย ไอโอซี ร่วมกับ สำนักงานตำรวจสากล (INTERPOL) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติด และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ต่อสู้กับการคอร์รัปชั่นในวงการกีฬา และป้องกันการล็อกผลการแข่งขัน โดยเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือเมื่อการแข่งขันกีฬากลับมาอีกครั้ง หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สิ้นสุดลง นอกจากนี้ ไอโอซี ยังจัดให้มีสายด่วน เปิดให้นักกีฬาทั่วโลก ร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในวงการกีฬาได้อีกด้วย

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) กล่าวว่า ไอโอซี ร่วมกับ สำนักงานตำรวจสากล (INTERPOL) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เปิดเผยเอกสารชุดใหม่ เพื่ออัพเดตความร่วมมือกันในการต่อสู้กับการคอร์รัปชั่นในวงการกีฬา และป้องกันการล็อกผลการแข่งขัน ระหว่างที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 หวังเตรียมพร้อมให้ทุกฝ่ายในการรับมือกับการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะกลับมาจัดกันอีกครั้ง หลังโรคระบาดสิ้นสุดลง

ไอโอซี เน้นย้ำว่า เรื่องความซื่อสัตย์ในวงการกีฬามีความสำคัญมาก เนื่องจากจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่า การกลับมาของการแข่งขันกีฬาหลังโรคระบาดโควิด-19 หมดสิ้นลง จะเป็นไปอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และกีฬาพร้อมรับหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้วางรากฐานให้กับสังคม

สำหรับเอกสารชุดใหม่นี้ มีการวางกรอบการทำงานด้านนโยบาย และให้คำแนะนำต่าง ๆ แบบเฉพาะเจาะจงแก่องค์กรกีฬาต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง แม้เนื้อหาส่วนใหญ่จะมีการระบุไว้อยู่ก่อนแล้ว แต่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

นอกเหนือจากความร่วมมือกันของทั้ง 3 องค์กรแล้ว ไอโอซี ยังมีการจัดตั้งหน่วยกระบวนการขับเคลื่อนโอลิมปิกเพื่อป้องกันการล็อคผลการแข่งขัน Olympic Movement Unit on the Prevention of the Manipulation of Competitions (OM Unit PMC) ขึ้นมาต่อสู้กับการล็อกผลแข่งขันโดยตรง และยังเปิดสายด่วน Integrity Hotline ให้ร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในวงการกีฬา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรนานาชาติต่อต้านการคอร์รัปชั่นในวงการกีฬา (IPACS) เพื่อประสานกับรัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ต่อสู้กับการคอรัปชั่น และส่งเสริมความมีธรรมาภิบาลในวงการกีฬา