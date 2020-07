เปิดโผทุกคู่ศึก ONE: NO SURRENDER ศุกร์ 31 ก.ค. ยิงสด 150 ประเทศทั่วโลก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม “วัน แชมเปี้ยนชิพ” การแข่งขันสุดยอดศิลปะการต่อสู้ บริหารงานโดย ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประกาศเปิดโผ รายการล่าสุด “ONE: NO SURRENDER ครบ 6 คู่ ระดับพระกาฬ กำหนดลงตัวเป็นที่แน่นอนแล้ว ในเมืองไทย โดยจัดในระบบปิด เนื่องจากเป็นช่วงเฝ้าระวังวิกฤตไวรัสโควิด ทว่ายังมีการถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบความมันครบวงจรเช่นเดิม ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคมศกนี้

คู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์ในรูปแบบของ วัน มวยไทย รุ่นฟลายเวต รถถัง “ดิ ไอรอน แมน” จิตรเมืองนนท์ เจ้าของตำแหน่งปะทะ เพชรดำ”เดอะ เบบี้ ชาร์ก” เพชรยินดี อะคาเดมี อดีตแชมป์โลก คิกบ๊อกซิ่งของ วัน โดยทั้งคู่ผลัดแพ้ผลัดชนะกันคนละครั้ง แต่ยังไม่เคยเจอกันใน วัน แชมเปียนชิพ จึงเปรียบเสมือนนัดชิงดำที่มีบัลลังก์แชมป์โลกเป็นเดิมพัน

ส่วนคู่รอง เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี ป้องกันแชมป์ วัน มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตของ กับ ยอดแสนไกล ไอเว แฟร์เท็กซ์

เพชรมรกต ครองเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต มาหมาดๆ ก่อนจะต้องชะงักเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ไฟต์นี้ ต้องเผชิญรุ่นพี่ “ยอดแสนไกล” ซึ่งในอดีตเคยเติบโตมาจากค่ายเพชรยินดีฯ แต่ทั้งคู่ไม่เคยซ้อมด้วยกัน เพราะกว่าที่ เพชรมรกต จะเข้ามาอยู่ร่วมค่ายนี้ ยอดแสนไกล ได้ย้ายสังกัดไปแล้ว ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะออมมือให้ใคร

ตามด้วยคู่ประกอบระดับมหากาฬอีกมากมาย เริ่มจากคู่มวยล้างตา ในรูปแบบคิกบ๊อกซิ่ง ระหว่าง ซุปเปอร์บอน พบ “เดอะ คิลเลอร์ คิด” สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง อดีตแชมป์โลกคิกบ๊อกซิ่ง ซึ่งจะประเดิมเปิดตัวครั้งแรกในศึกของ วัน แชมเปียนชิพ และยังจะเป็นการหวนคืนสังเวียนในเมืองไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี โดยจะเป็นการล้างตากับคู่ปรับเก่า ซึ่งเคยผลัดกันแพ้-ชนะในอดีตกันมาแล้ว

นอกจากนี้ยังมี “ยอดมวย 3 พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ ผู้รั้งอันดับ 1 ของ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.) จะเปิดศึกครั้งที่ 7 กับ “เดอะ คิกกิ้ง แมชชีน” ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ซึ่งรั้งอยู่ในอันดับ 2

ก่อนหน้านี้ พันธ์พยัคฆ์ เป็นฝ่ายชนะไป 4 ครั้ง ซุปเปอร์เล็ก ชนะหนึ่งครั้ง และเสมอกันอีก 1 ครั้ง ซึ่งไฟต์สุดท้ายทั้งคู่เจอกันมาเป็นเวลาเกือบปีแล้ว ที่สำคัญการชกในศึก ONE แตกต่างที่ใช้นวมเปิดนิ้ว 4 ออนซ์ ซึ่งเล็กและบางกว่านวมปกติ ซึ่งจะส่งผลให้การเจอกันครั้งนี้ดุเดือดกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

ด้าน “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต จะกลับมาโชว์ลีลาเดือดในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ในรุ่นอะตอมเวต (52.2 กก.) กับนักสู้ดาวรุ่งน้องใหม่ วัย 19 ปีที่จะเปิดตัวครั้งแรกในการแข่งขันครั้งนี้ อย่าง “ธันเดอร์ สตอร์ม” สุนิษา ศรีเเสน

หลังจาก แสตมป์ สร้างสถิติในกีฬานี้ด้วยการชนะรวดติดต่อกัน 4 ไฟต์ ในขณะที่ สุนิษา ก็เคยผ่านเวทีมาแล้ว 3 ไฟต์ไร้พ่าย ในเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่เคยแพ้ใคร ศึกนี้จะสอนบทเรียนแห่งความพ่ายแพ้ให้คนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอน

ส่วนศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) แคตช์เวต อีกคู่ สองนักสู้จากค่ายใหญ่ มาร์ค “ไทสัน” แฟร์เท็กซ์ อาเบลาร์โด จากแฟร์เท็กซ์ เจ้าของสถิติ 19-7-0 จะขึ้นฟาดปากกับนักกีฬาดาวรุ่งดีกรีแชมป์มวยไทยจากบราซิลและอเมริกาใต้ “วันเดอร์บอย” ฟาบริซิโอ อานดราด สถิติ 3-2-0 ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) แคตช์เวต 67 กก. ซึ่งรายหลังนี้ค่ายไทเกอร์มวยไทย ส่งเข้าประกวด

สืบเนื่องการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก การประกบคู่และสัมภาษณ์พิเศษนักกีฬาในศึก ONE: NO SURRENDER จึงจัดขึ้นแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ผ่านโปรแกรม ZOOM นำโดยคู่เอก รถถัง จิตรเมืองนนท์ และ เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี โดยมี นายจิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน ONE Championship ประเทศไทยเข้าร่วมตอบข้อซักถามสื่อมวลชนทั่วโลก

ส่วนแฟนๆ วัน แชมเปียนชิพ สามารถติดตามชมถ่ายทอดสด ศึก ONE: NO SURRENDE ทาง Youyube และ แอพลิเคชั่น ONE Super App หรือ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563

โปรแกรมการแข่งขันศึก ONE: NO SURRENDER วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563

ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต

รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs เพชรดำ เพชรยินดี อะคาเดมี

มวยไทย (4oz. gloves): 61.2kg

ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต

เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี vs ยอดแสนไกล ไอเว แฟร์เท็กซ์

มวยไทย (4oz. gloves): 70.3kg

คิกบ็อกซิ่ง ซูเปอร์ไฟต์ รุ่นเฟเธอร์เวต

สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง vs ซุปเปอร์บอน

คิกบ็อกซิ่ง (10oz. boxing gloves): 70.3kg

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต

แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ vs สุนิษา ศรีเเสน

Mixed Martial Arts: 52.2kg

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) แคตช์เวต

มาร์ค อาเบลาร์โด vs ฟาบริซิโอ อานดราด

Mixed Martial Arts: 67.0kg (Catch Weight)

มวยไทย รุ่นฟลายเวต

พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ vs ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9

มวบไทย (4oz. gloves): 61.2kg