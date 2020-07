แฟน ‘แมนฯ ยู’ ไม่ทนอีกแล้ว! ก่นด่า ‘เด เคอา’ ยับ- ลั่นหมดเวลาตัวจริงแล้ว

หลังจาก “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีอันต้องกระเด็นตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง “เอฟเอคัพ” ด้วยการพ่ายให้กับ เชลซี แบบหมดรูป 1-3 ประตู โดยแต่ละประตูที่เสียให้กับเชลซี ทำเอาบรรดาสาวกเร้ดอาร์มี่ส่ายหัวกับฟอร์มการป้องกันประตูของนายทวารมือ 1 ของทีมอย่าง ดาบิด เด เค อา ประตูชาวสแปนิช ที่โชว์ความเฟอะฟะออกมาอย่างต่อเนื่อง

เกมดังกล่าว เด เคอา พลาดง่ายๆ เป็นเหตุให้เสียทั้งประตูที่ 2 ในช่วงต้นครึ่งหลังทำให้สถานการณ์ของทีมย่้ำแย่ตามห่าง 2 ประตู ซึ่งเด เคอา โดนสาวกเร้ด อาร์มี่ ด่ามานานแล้วว่าฟอร์มดร็อปไปจากหลายฤดูกาลก่อน จนทำให้เริ่มมีการพูดกันว่าในฤดูกาลหน้าควรมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประตูมือ 1

สาวก แมนฯ ยูไนเต็ด กลุ่มหนึ่ง ไม่อยากให้ ดาบิด เด เคอา ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงให้ทีมอีกแล้ว เช่นข้อความที่บอกว่า

De Gea thanks for the memories but your time is over pic.twitter.com/t7SCwVWKPJ

“เด เคอา ขอบคุณสำหรับความทรงจำดีๆ แต่เวลาของนายหมดลงแล้ว” พร้อมกับโพสต์รูป เฮนเดอร์สัน ไปด้วย

“เด เคอา ไม่ควรได้เป็นตัวจริงให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อีกแล้ว นอกจากจะเป็นเกมกระชับมิตรของตำนาน”

Williams has been terrible in possession today! As for De Gea 🤣 get him out of the club I am DONE! #MUNCHE

— Rants (@rantsnbants) July 19, 2020