‘อิ๋ว’ ท้าชน ‘แสตมป์ แฟร์เท็กซ์’ สานฝันสู่แชมป์โลก วัน แชมเปี้ยนชิพ

ความคืบหน้า ศึก วัน แชมเปี้ยนชิพ (ONE Championship) รายการ ONE: NO SURRENDER นัดแรกของการประเดิมกลับมาอีกครั้งของ ศิลปะการต่อสู้ที่ถูกรวบรวมไว้ในรายการ วัน แชมเปี้ยนชิพ จนได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการจัดแบบระบบปิด ไม่ให้มีผู้เข้าชมอันเป็นช่วงเฝ้าระวังวิกฤตไวรัสโควิด โดยคู่มวยในรายการอัดแน่นด้วยคุณภาพ ดีกรีทุกคู่เทียบชั้นเป็นมวยคู่เอกได้แทบทั้งสิ้น

ในส่วนของคู่นักกีฬาหญิง เป็นการพบกันในรูปแบบกติกาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) กำหนด 3 ยก “เจ้าอิ๋ว” สุนิษา ศรีเเสน ดาวรุ่งลูกครึ่งสาวไทย-ลาว หาญกล้าเทียบชั้น “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” รุ่นพี่ผู้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต

“น้องอิ๋ว” สุนิษา นิสิต ม.บูรพา วัย 19 ปี เปิดใจว่า “อาจารย์กอก (บรรพต อยู่สงค์) เป็นครูมวยผู้ฝึกสอนการต่อสู้ ถ่ายทอดสรรพวิชามาตั้งแต่แรกทั้งมวยไทย ยิวยิตสู การต่อสู้ต่างๆ รวมทั้งเอ็มเอ็มเอ ได้ติวเข้มและศึกษาสไตล์การชกของรุ่นพี่อย่างแสตมป์มาเป็นอย่างดี ส่วนตัวยอมรับว่า ด้วยชื่อเสียงและกระดูกมวยประสบการณ์นั้นเป็นรองไม่น้อย แต่เชื่อมั่นในความตั้งใจของตัวเอง ที่อยากจะเป็นแชมป์ให้ได้ตั้งแต่ขึ้นชกครั้งแรก ถึงวันนี้โอกาสอันดี ที่ วัน แชมเปียนชิพ หยิบยื่นให้ จึงได้ตั้งใจฟิตซ้อมอย่างที่สุดและจะไม่ให้โอกาสนี้หลุดลอยไป”

สาวนักสู้ลูกครึ่งพ่อไทยแม่ลาว กล่าวอีกว่า การที่เธอเลือกตัดสินใจเด็ดเดี่ยว เป็นนักสู้แข่งขัน MMA มาแต่แรกนั้นก็ด้วยใจรัก แม้ทางบ้านจะไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนเพราะเป็นห่วง แต่ในเมื่อเธอตัดสินใจเลือกในวิชาชีพนี้แล้ว ก็จะขอเดินหน้าทำตามความฝันและพิสูจน์ให้พ่อแม่ได้ยอมรับถึงความตั้งใจจริงให้จงได้

สุนิษา เผยถึงการเตรียมพร้อมไฟต์นี้ว่า “พี่แสตมป์นั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งรอบด้าน แต่อาจารย์กอกได้เตรียมแก้เกมไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ ขอให้แฟนๆช่วยเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วย เพราะหากผ่านรุ่นพี่อย่างแสตมป์ไปได้ หนูก็ไม่กลัวใครพร้อมเดินตามความฝันเข้าใกล้ที่จะเป็นแชมป์ในอนาคตได้แน่”

“อิ๋ว” สุนิษา ศรีแสน เคยชกมวยไทยหญิงในเวทีภูธร 2 ไฟต์ จากมวยไทย ต่อยอดไปสู่ ปันจักสีลัต บราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) มวยปล้ำ และ ยูโด โดยทั้งหมดทั้งมวลล้วนถูกถ่ายทอดจากครูเพียงคนเดียว นั่นคือ “อาจารย์กอก บรรพต อยู่สงค์” ครูผู้เป็นทั้งไอดอลเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองที่ชักนำ สุนิษา เข้าสู่วงการศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานในเวลาต่อมา

เธอสามารถเอาชนะ ออเดรย์ ลอรา โบนิเฟซ จากมาเลเซีย อดีตคู่ปรับคนแรกของ “ริกะ อิชิเกะ” บนสังเวียนของ วัน แชมเปียนชิพ โดยเธอสามารถเก็บชัยชนะไปได้อย่างสวยงามด้วยการ TKO ในยกที่ 2 ต่อมาชนะคู่ปรับเก่าชาวไทยด้วยกัน ด้วยการซับมิชชันรัดคอคู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น และแม้จะถูกมารดาสั่งห้ามลงแข่งขันอย่างเด็ดขาดด้วยความเป็นห่วง แต่เธอก็หนีออกจากบ้านพร้อมย้ายโรงเรียนและหาสังเวียนต่อสู้ไปด้วย จนชื่อเสียงของ สุนิษา เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการทั้งยังถูกทาบทามให้ชกมวยสากล จนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ “Sports Hero” ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

สุนิษา ส่งเสียตัวเองเรียน จนปัจจุบันได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ ม.บูรพา ผ่านการแข่งขัน MMA มาแล้ว ด้วยการชนะรวด 4 ไฟต์ จนได้ฉายา “ธันเดอร์สตรอม” ถือเป็นนักสู้ดาวรุ่งผู้น่าจับตาด้วยวัยเพียง 19 ปี ก่อนจะเกิดวิกฤตไวรัสโควิดทั่วโลกไม่มีโปรแกรมแข่งขัน กระทั่งล่าสุดเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงมีชื่อขึ้นป้ายให้เธอได้พบกับ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต ทั้งคู่จะพบกันในกติกาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน 3 ยก พร้อมคู่มวยระดับแม่เหล็กอัดแน่นทั้งรายการในศึก วัน แชมเปียนชิพ (ONE Championship) รายการ ONE: NO SURRENDER วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่เปิดให้ผู้เข้าชม แต่ถ่ายทอดสดช่องไทยรัฐทีวี 32 ตั้งแต่เวลา 21.30 น.เป็นต้นไป และ เวลา 19.30 น. รับชมได้ทาง ONE Super App | YouTube