เปิดตัวเพลงประจำกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานย่า

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ได้เปิดตัวเพลงประจำการแข่งขัน รวมถึงสโลแกน ชื่อเล่น สัญลักษณ์ และเพลงประจำกลุ่มอาสาสมัคร ที่เมืองซานย่า ประเทศจีน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการก่อตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมของเอเชี่ยนบีชเกมส์

เจิ้ง ไห่ ผู้แต่งเพลงประจำการแข่งขัน เปิดเผยว่า เพลงนี้นำสโลแกนภาษาอังกฤษของการแข่งขันเอเชียนบี่ชเกมส์มาใช้ นั่นคือ “See ya in Sanya” เพื่อตอกย้ำความเป็นสากล รวมถึงเชื้อเชิญนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างจริงใจ

เฉิน ชูเฉิง ผู้ขับร้องเพลง กล่าวว่า “ท่วงทำนองของเพลงเข้ากันได้ดีกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของมณฑลไห่หนาน ทำให้ผู้ฟังนึกถึงกระแสน้ำในทะเล”

วันเดียวกันได้มีการเปิดตัวสโลแกน ชื่อเล่น สัญลักษณ์ และเพลงประจำกลุ่มอาสาสมัครการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ โดยสโลแกนของอาสาสมัครคือ “Meet in ABG, Bring Love to the World” สื่อว่าเอเชียนบีชเกมส์ได้นำพาอาสาสมัครทั้งหมดมารวมตัวกันที่เมืองซานย่าภายใต้แนวคิด “ทำให้งานอาสาสมัครเป็นแฟชั่น” โดยมีเป้าหมายในการทำให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วเอเชียรู้สึกถึงความคึกคัก ความรัก และความอบอุ่นของเมืองซานย่า ส่วนชื่อเล่นของอาสาสมัครคือ “Deer Brother” และ “Deer Sister” ที่เรียกง่ายและติดปาก ซึ่งสื่อถึงละมั่งที่เป็นต้นแบบของมาสคอต “Yaya” รวมถึงภาษาถิ่น “Age” (Brother) และ “Amei” (Sister) ด้านสัญลักษณ์ของอาสาสมัครอ้างอิงจากสัญลักษณ์ของเอเชี่ยนบีชเกมส์ โดยเพิ่ม “หัวใจ” เข้าไปเพื่อให้เข้ากับสโลแกนของอาสาสมัครและสื่อถึงความรักที่อาสาสมัครมีต่อเอเชียนบีชเกมส์ สำหรับเพลงประจำกลุ่มอาสาสมัครมีชื่อว่า “Meet with You and Warm You Up” เป็นเพลงป๊อปที่สะท้อนถึงสปิริตของอาสาสมัครทั้ง “ความทุ่มเท มิตรภาพ ความเกื้อกูล และความก้าวหน้า”

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ครั้งที่ 6 (SABGOC) จัดการประกวดสโลแกน ชื่อเล่น สัญลักษณ์ และเพลงประจำกลุ่มอาสาสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 900 ผลงาน จากนั้นผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาผลงานเหล่านี้ โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเพื่อให้ออกมาดีที่สุด