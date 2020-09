เดือดอีก! ‘สามเอ’ ป้องแชมป์โลกคู่เอกศึก ONE ศุกร์ 9 ต.ค.

หลังจบศึก ONE: A NEW SURRENDER และ A NEW BREED รวม 6 ภาค ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม จนถึง 18 กันยายนที่ผ่านมา ถึงเวลาที่ วัน แชมเปี้ยนชิพ จะสานต่อความมันให้แฟนๆ ในศึก ONE: REIGN OF DYNASTIES วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคมนี้

คู่เอกชูโรงของรายการเป็นการหวนคืนสังเวียนของมวยฝีมือระดับตำนาน ดีกรีแชมป์โลก ONE สองประเภทกีฬาทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” จะขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เป็นครั้งแรก กับผู้ท้าชิงที่รั้งอยู่อันดับ 1 ของแรงกิ้งอย่าง จอช ทอนนา อดีตแชมป์ ISKA K-1 และ WMC อินเตอร์คอนติเนนทัล มวยไทย

ก่อนหน้า สามเอ เคยชกอยู่ในรุ่นฟลายเวต และเสียเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นนี้ ให้นักมวยหนุ่มชาวอังกฤษ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” หลังจากนั้นเจ้าตัวจึงตัดสินใจลดมาอยู่ในรุ่นสตรอว์เวตที่เล็กกว่า และคว้าเข็มขัดแชมป์โลกสองประเภทกีฬา (มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง) โดยเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทยรุ่นนี้ เขาได้ครอบครองเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ จากการช่วงชิงกับนักมวยหนุ่มแดนจิงโจ้ “ร็อกกี อ็อกเดน” เมื่อกุมภาพันธ์ 2563

ด้าน “จอช ทอนนา” นักชกจากออสเตรเลีย มีประวัติคล้าย สามเอ ตรงที่เคยชกในรุ่นฟลายเวต แล้วลดลงมาอยู่ในรุ่นสตรอว์เวต โดยไฟต์ล่าสุดโชว์ฟอร์มเหนือความคาดหมาย ด้วยการเอาชนะน็อกมวยเก๋าเจ้าของแชมป์โลกมวยไทย 5 สมัย ชาวสหราชอาณาจักร “แอนดี ฮาวสัน” ไปในยกที่สอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถีบให้ตัวเองก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ในแรงกิง ซึ่งมี สามเอ ครองบัลลังก์อยู่

นอกจากนี้ ยังมีคู่รองของรายการเป็นการแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ระหว่าง “อเล็กซี ทอยโวเนน” นักชกจากฟินแลนด์ที่ไปฝึกซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ Evolve ที่สิงคโปร์ จะชนกับคู่แข่งอันดับ 5 ของรุ่นฟลายเวตอย่าง “รีซ แม็คลาเรน” จากออสเตรเลีย เป็นอีกคู่หนึ่งที่แฟนๆ ศิลปะการต่อสู้ไม่ควรพลาด สำหรับคู่อื่นๆ ในรายการ จะมีการเปิดเผยให้ทราบในโอกาสต่อไป ติดต่อความคืบหน้าได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ onefc.com/th