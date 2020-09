‘สามเอ’ กระหายดวลเดือด ‘จอช ทอนนา’ ป้องแชมป์โลกศึกมวย ‘วัน’

สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ยอดนักชกขวัญใจชาวไทย เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ประกาศกร้าว ร่างกายฟิตเปรี๊ยะ และกระหายอยากขึ้นสังเวียนเต็มที่เพื่อปราบพยศ จอช ทอนนา ผู้ท้าชิงจากออสเตรเลีย ในการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ครั้งแรก ศึก ONE: REIGN OF DYNASTIES วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคมนี้

สามเอ ไก่ย่างห้าดาว กำปั้นไทยวัย 36 ปี จารึกประวัติศาสตร์เป็นนักมวยคนแรกที่ได้ครองแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต หลังเอาชนะ ร็อกกี อ็อกเดน จากเม็กซิโก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นแชมป์โลกประเภทที่ 2 ที่เจ้าตัวครอบครองอยู่ในตอนนี้ต่อจากแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่ได้มาไว้ครอบครองเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยล่าสุด “สามเอ” ได้เผยถึงความพร้อม ก่อนมีคิวเตรียมขึ้นเวทีป้องกันแชมป์โลกมวยไทยครั้งแรก ในคู่เอกศึก ONE: REIGN OF DYNASTIES ปะทะ จอช ทอนนา ผู้ท้าชิงอันดับ 1 จากออสเตรเลีย ดีกรีอดีตแชมป์ ISKA K-1 และ WMC อินเตอร์คอนติเนนทัล มวยไทย วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม

“ช่วงที่ผ่านมาไม่มีโปรแกรมขึ้นชก เพราะต้องหยุดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ร่างกายได้พักฟื้นเต็มที่ แต่ผมก็ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนตอนนี้ทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมมาก มีความกระหายอยากขึ้นเวทีเต็มที่ และมีความมุ่งมั่นอยากจะป้องกันแชมป์โลกมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เรียกว่าได้เก็บตัวนานเพื่อไฟต์นี้โดยเฉพาะ” สามเอ กล่าว

พร้อมกันนี้ นักชกแชมป์โลกจากบุรีรัมย์ ยังได้กล่าวถึงคู่แข่งเจ้าของฉายา “Timebomb” ว่ามีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่ทั้งคู่ได้โคจรมาปะทะกันในศึกนี้

“เขาอยากเจอผมมาตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนเขาชกในรุ่นน้ำหนักอื่นผมเคยมองข้ามเขา แต่ช่วงหลังเขามีพัฒนาการมากขึ้น จนได้เห็นในไฟต์ล่าสุดว่าเขาน่ากลัวมาก มีทั้งความแข็งแกร่ง ความรัดกุม และการป้องกันตัวที่ดี แต่ผมก็ซ้อมมาเต็มที่เช่นกัน เสริมหมดทั้ง ศอก และแข้งซ้ายให้คมมากขึ้น เวลานี้จึงถือว่าเหมาะมากที่เราได้มาเจอกัน และอยากให้แฟนมวยชาวไทย ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับผมด้วย ผมจะสู้เต็มที่ พยามทำให้ดีที่สุดและรักษาแชมป์โลกไว้ให้ได้” สามเอ ทิ้งท้าย

สำหรับ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” ผ่านสังเวียนเดือดมาแล้วมากกว่า 400 ไฟต์ พร้อมเคยผงาดคว้าแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ของ วัน แชมเปียนชิพ มาครอบครอง ก่อนจะลดพิกัด ผันตัวมาชกในรุ่น

สตรอว์เวตที่เล็กกว่า และยังคงความยอดเยี่ยมจนสามารถคว้าแชมป์โลกรุ่นนี้ได้ทั้งประเภทมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง ขณะที่ จอช ทอนนา ตระเวนคว้าชัยชนะมาแล้วกว่า 30 ไฟต์

สำหรับคู่อื่นๆในรายการ สามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ onefc.com/th