‘โรนัลโด้’ สังหารครบ 650 ตุง ขึ้นชั้นนักเตะยิงในคัมป์นูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ยังคงเป็นนักเตะที่อันตรายที่สุดสำหรับบาร์เซโลน่า หลังจากยิง 2 จุดโทษ ช่วยให้ยูเวนตุสบุกถล่มบาร์ซ่าถึงถิ่นคัมป์นู 3-0 ในฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก และปาดหน้าคว้าแชมป์กลุ่มจีไปครองได้สำเร็จ

โรนัลโด้เป็นนักเตะที่ยิงประตูในฐานะนักเตะคู่แข่งได้มากที่สุดถึง 14 ประตู รวมทุกรายการในการเล่นกับทุกสโมสรเจอกับบาร์ซ่าในคัมป์นู แถมยังยิงได้ถึง 650 ประตูไปแล้ว ตลอดการเป็นนักเตะอาชีพ นอกจากนั้นยังเป็นนักเตะคนแรกในประวัติสาสตร์แชมเปี้ยนส์ลีก ที่ยิง 2 จุดโทษในสนามคัมป์นูอีกด้วย

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season… Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2020