แข้ง+สต๊าฟ ‘ซิมบับเว’ ติดโควิดรวม 14 คน ก่อนแข่งแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์

ฟุตบอลทีมชาติซิมบับเวประสบปัญหานักเตะและสต๊าฟติดไวรัสโควิด-19 รวมกันถึง 14 คน อาจจะทำให้ไม่สามารถลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติแอฟริกา “แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ 2021” รอบสุดท้าย ที่ประเทศแคเมอรูน ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์

สมาคมฟุตบอลซิมบับเวออกแถลงการณ์ว่า ก่อนหน้ามีนักเตะติดเชื้อโควิด-19 ถึง 9 คน หลังจากนั้นฝ่ายเทคนิคก็ถูกตรวจพบว่าติดเชื้ออีก 5 คน ซึ่งทุกคนก็เข้ารับการรักษาและกักตัวตามระเบียบขององค์การอนามัยโลกแล้ว รวมทั้งหยุดการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆ ของนักเตะทีมชาติไว้ทั้งหมด และหวังว่าทั้ง 14 คนจะหายเป็นปกติดีในเร็วๆ นี้

ซิมบับเวมีโปรแกรมลงเตะนัดเปิดสนามกับเจ้าภาพ แคเมอรูน ในวันที่ 18 มกราคม

สำหรับรายการนี้เลื่อนการแข่งขันจากเดือนเมษายน ปีที่แล้ว เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วนจำนวนผู้เข้าชมในสนามกำหนดไว้ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ของความจุสนาม

We confirm that 5 technical officials of the Chan team have also tested positive to covid-19 including some of the coaches bringing the number of those affected to 14 . It’s indeed a painful scenario and huge setback . We pray that all the 14 will prevail and recover soon. pic.twitter.com/9yiYDmzp1s

— Zimbabwe Football Association (@online_zifa) December 30, 2020