‘บาร์ซ่า’ เซ็น ‘อีริค การ์เซีย’ กลับบ้าน ไร้ค่าตัว ยาว 5 ปี

บาร์เซโลน่ายืนยันคว้าตัวอีริค การ์เซีย กองหลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากอดีตเด็กเก่าหมดสัญญากับทีมเรือใบสีฟ้า ในสิ้นเดือนนี้

การ์เซียเซ็นสัญญายาว 5 ปี และบาร์ซ่ากำหนดค่าฉีกสัญญาของกองหลังวัย 20 ปี เอาไว้ที่ 400 ล้านยูโร(14,400 ล้านบาท)

การ์เซียย้ายจากบาร์เซโลน่าไปอยู่กับแมนฯซิตี้ เมื่อปี 2017 แต่ไม่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงได้ และเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาใหม่ ลงเล่นให้แมนฯซิตี้ไปทั้งหมด 35 นัด

