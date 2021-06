‘รูเบน ดิอาส’ คว้ารางวัลนักเตะเยี่ยมประจำปีของพรีเมียร์ลีก

รูเบน ดิอาส กองหลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ถึงแม้จะเพิ่งย้ายจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมเรือใบสีฟ้า เมื่อเดือนกันยายน ปีที่แล้ว แต่เป็นกำลังสำคัญให้แมนฯซิตี้คว้า 2 แชมป์ในฤดูกาลนี้ คือ พรีเมียร์ลีกและคาราบาวคัพ รวมทั้งเข้าชิงยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกด้วย

ก่อนหน้านี้ดิอาสได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักข่าวฟุตบอลอังกฤษไปแล้ว

Announcing himself to the #PL in 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 😎

👏 Introducing your 2020/21 @EASPORTSFIFA Player of the Season: @rubendias 👏#PLAwards pic.twitter.com/FCvr2Jg1w1

