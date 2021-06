‘เบลเยียม’ ยวบไร้ ‘เดอบรอยน์ – อาซาร์’ บุกเยือน ‘รัสเซีย’ บอลยูโรกลางดึกคืนนี้

“ปีศาจยุโรป” เบลเยียม หมดสิทธิ์ใช้งาน เควิน เดอ บรอยน์ จอมทัพอัจฉริยะจาก “เรือใบสีฟ้า” แมนฯ ซิตี้ ในนัดประเดิมสนามศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป “ยูโร 2020” กลุ่มบี พบกับ รัสเซีย ที่เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก สเตเดียม ประเทศรัสเซีย กลางดึกคืนวันนี้ 12 มิถุนายน เวลา 02.00 น. ช่อง NBT ถ่ายทอดสด

ทวิตเตอร์ทีมเบลเยียม ระบุว่า เควิน เดอ บรอยน์ ไม่ได้ร่วมเดินทางไปรัสเซียกับทีมเพื่อลงเล่นเกมเปิดหัวยูโร 2020 กับ รัสเซีย โดย เดอ บรอยน์ ได้รับบาดเจ็บจมูกหัก และกระดูกเบ้าตาแตก จากเกม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก นัดชิงชนะเลิศ ทำให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดเล็ก ๆ และเดินทางมารายงานตัวกับทีมชาติช้ากว่าเพื่อนร่วมทีม

ล่าสุด เบลเยียม ยืนยันแล้วว่า เดอ บรอยน์ ไม่พร้อมลงเล่นในเกมรอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก เช่นเดียวกับในรายของ อักเซล วิตเซล ที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อย

สำหรับ 11 ตัวจริงของเบลเยียม ที่จะลงสนามคาดว่า ประกอบด้วย ธิโบต์ กูร์ตัวส์, โทบี้ อัลเดอร์ไวเรลด์, เจสัน เดนาเยอร์, แยน แฟร์ตองเก้น, โธมัส มูนิเยร์, ยูริ ตีเลอม็องส์, เลอันเดอร์ เดนด็องเกอร์, ยานนิค คาร์ราสโก้, ธอร์แกน อาซาร์, ดรีส์ เมอร์เท่นส์, โรเมลู ลูกากู

ส่วน 11 ตัวจริงของรัสเซีย คาดว่าประกอบด้วย อันทอน ชูนิน, อันเดรย์ เซมิโอนอฟ, จอร์จี ชิคิยา, ฟีโอดอร์ คุดเรียชอฟ, วียาเชสลาฟ คาราวาเยฟ, โรมัน ซ็อบนิน, มาโกเม็ด ออซโดเยฟ, ดาเลียร์ คุซยาเอฟ, อเล็กเซย์ มิรานชุค, อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน, อาร์เต็ม ซูบ้า

