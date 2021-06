ไม่ปลื้ม! ‘โรนัลโด้’ ขยับน้ำอัดลมออกแล้วชูขวดน้ำเปล่ากลางโต๊ะแถลงข่าว (คลิป)

คริสเตียโน โรนัลโด้ สตาร์ดังทีมชาติโปรตุเกส ประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเขามีวิธีรักษาสุขภาพอย่างไรด้วยการหยิบขวดน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งออกจากโต๊ะแถลงข่าว แล้วบอกทุกคนว่าให้ดื่มน้ำเปล่าแทน ระหว่างการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมเตะที่จะพบกับ พบ ฮังการี ในคืนวันนี้ (15 มิถุนายน) เวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD และ True Sports HD3

เป็นที่ทราบกันดีกว่า โรนัลโด้ แม้ว่าปัจจุบันเขาจะอายุ 36 ปี แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพที่เล่นฟุตบอลไอ้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเหตุผลหนึ่งมาจากการรักษาสภาพร่างกายอย่างเคร่งครัด รวมถึงเรื่องอาหารการกิน และเครื่องดื่ม

ก่อนหน้านี้โรนัลโด้ เคยให้สัมภาษณ์ว่า เขาไม่พอใจที่เห็นลูกชายของเขาดื่มน้ำอัดลม รวมถึงพวกขนมขบเคี้ยว และช็อคโกแลต เพราะรู้สึกว่าไม่ดีต่อสุขภาพ และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดในเรื่องสุขภาพของเขา

ระหว่างการแถลงข่าวก่อนเกมพบ ฮังการี ซึ่งบนโต๊ะแถลงข่าวก็มีการจัดวางเครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่ง ไว้บนโต๊ะตามปกติ โรนัลโด้ได้ขยับเอาขวดโคลาทั้งสองขวดลงจากโต๊ะ พร้อมหยิบน้ำเปล่าชู และพูดเป็นภาษาโปรตุเกสว่า agua ซึ่งแปลว่า น้ำเปล่า ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาต้องการจะดื่มอะไร

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂

He moved them and said “Drink water” 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq

— FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021