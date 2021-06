‘เอฟไอวีบี’ ทำคลิปร่วมอำลา ‘6 โคตรเซียน’ วอลเลย์บอลสาวไทยเล่นร่วมกันส่งท้าย (คลิป)

สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ( FIVB ) ทำให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยต้องซึ้งน้ำตาแตกอีกครั้ง หลัง ทำคลิปสกู๊ปของ 6 เซียน ตำนานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พร้อมข้อความ “Today won’t be easy since today will be THE LAST TIME we are going to see Thailand’s FAB 6 together on the court. The FAB 6 wants to say thank you to their fans from all over the world”

“วันนี้คงเป็นวันที่ไม่ง่ายเลย ที่เราจะได้เห็น 6 เซียน ลงสนามพร้อมกันเป็นวันสุดท้าย นักกีฬาทั้ง 6 คน อยากจะกล่าวขอบคุณแฟนๆ ของพวกเขาจากทั่วทุกมุมโลก”