คอบอลตัวจริง เชียร์จากนอกโลก! นักบินอวกาศชาวฝรั่งเศสเชียร์ทีมรักบนสถานีอวกาศ

โธมัส เปสเกต์ นักบินอวกาศชาวฝรั่งเศส สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกหลังจากเขาโพสต์ภาพชมเกมยูโร 2020 จากนอกโลก

เปสเกต์ อยู่ระหว่างประจำการที่สถานีอวกาศนานาชาติ แต่เขาก็ไม่ลืมที่จะเชียร์ฝรั่งเศสในศึกยูโร 2020 โดยเฉพาะในเกมชี้ชะตาเข้ารอบกับโปรตุเกส โดยเปสเกต์ได้โพสต์ภาพขณะชมเกมดังกล่าวลงในทวิตเตอร์ พร้อมแคปชั่นว่า “กำลังดูเกมฝรั่งเศส-โปรตุเกส เราไม่มีกลุ่มที่ง่ายเลยในศึกยูโรหนนี้ แต่มันทำให้เกมน่าสนใจมากขึ้น”

Watching #FRA #POR. We 🟦🐓 didn’t have the easiest group to play in this edition of the #EURO2020 but that only makes the matches more interesting! https://t.co/MsWFm7uq2l pic.twitter.com/DfEGM1mKu8

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) June 23, 2021