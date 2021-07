รับผลกรรม! ‘Konami’ ฉีกสัญญา ‘กรีซมันน์’ โกรธมากเหยียดเชื้อชาติคนเอเชีย

จากกรณีที่ อุสมาน เดมเบเล่ และ อ็องตวน กรีซมันน์ 2 แนวรุกของทีมบาร์เซโลน่า และทีมชาติฝรั่งเศส ได้กระทำการเหยียดเชื้อชาติ และภาษาของชาวเอเชีย ระหว่างแคมป์ซัมเมอร์ของทีมบาร์เซโลน่าที่ไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2019 โดยมีคลิปออกมาปรากฎสู่ชาวโซเชียล จนทั้งเดมเบเล่ และกรีซมันน์ โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเอเชียตลอด 3 วันที่ผ่านมา

แม้ทั้งคู่จะออกมาขอโทษกับการกระทำดังกล่าวแล้วก็ตาม ล่าสุดผลกรรมยังคงตามเช็กบิล 2 นักเตะที่ไม่ให้เกียรติชาวเอเชีย โดยล่าสุด Konami บริษัทพัฒนาเกมชื่อดัง ประกาศยกเลิกสัญญา อองตวน กรีซมันน์ ในฐานะแอมบาสเดอร์เกม Yu-Gi-Oh! เรียบร้อยแล้ว หลังจาก Konami บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ก่อนหน้านี้เพิ่งดึง กรีซมันน์ เข้ามารับตำแหน่ง แอมบาสเดอร์เกม Yu-Gi-Oh! ด้วยความที่เขาเป็นคนที่สนใจเรื่องวิดีโอเกมส์อย่างจริงจัง แต่ทว่าด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการยกเลิกสัญญากันในที่สุด

Konami แถลงการณ์ว่า ทาง Konami Digital Entertainment เชื่อว่าในฐานะปรัชญาด้านการกีฬา การคุกคามทุกรูปแบบถือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ก่อนหน้านี้ เราได้แต่งตั้ง อองตวน กรีซมันน์ มาเป็นแอมบาสเดอร์เกม Yu-Gi-Oh! ของเรา อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเขาแล้ว”

