‘เครือมติชน’ ผุดแคมเปญ ‘ข่าวสด มติชน โอลิมปิก 2020’ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิดชวนลุ้นโชคใหญ่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่หน้าบริษัท ข่าวสด จำกัด น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดแคมเปญ “ข่าวสด มติชน โอลิมปิก 2020” อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหารเครือมติชน-ข่าวสด นำโดย นายวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน, น.ส.ชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสด รวมถึงอดีตนักกีฬาทีมชาติ นำโดย วรพจน์ เพชรขุ้ม อดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญเงิน โอลิมปิก2004 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ, “วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักเทควันโดทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดง โอลิมปิก 2004 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ และ “สอง” บุตรี เผือดผ่อง อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงิน ปักกิ่งโอลิมปิก 2008 ที่ประเทศจีน

น.ส.ชุมฉันท์ กล่าวว่า จากความสำเร็จในแคมเปญ “ข่าวสด มติชน ยูโร 2020” ที่เครือมติชนจัดขึ้น มีส่วนกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป EURO 2020 สร้างความสุขให้คนไทย จากการติดตามข่าวสารทั้งสื่อออนไลน์ และสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนร่การ่วมสนุกตอบคำถาม ตัดคูปองส่งลุ้นรางวัลใหญ่อย่างคึกคัก เพิ่มยอดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้น และเร็วๆนี้ กำลังจะถึงมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ “โอลิมปิก 2020” ซึ่งตามกำหนดเดิมจะจัดการแข่งขันช่วงเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา แต่ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขัน แต่เพราะกีฬาคือความสุขเดียวในปัจจุบัน ที่จะพามนุษยชาติไปต่อ กีฬาจึงเป็นความหวังของการก้าวข้ามวิกฤต ที่สุดจึงกำหนดจัด “โอลิมปิก โตเกียว 2020” ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคมนี้

แจก’รถยนต์-จักรยานยนต์-ทองคำ’

น.ส.ชุมฉันท์ กล่าวว่า โอลิมปิก นับเป็นมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี และมีอายุเก่าแก่ถึง 776 ปี แต่ในปี 2020 กลับไร้วี่แววการจัดการแข่งขัน เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การลุกขึ้นเดินหน้าจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว ของญี่ปุ่นในฐานะประเทศเจ้าภาพ ยืนยันความพร้อมทั้งการจัดงาน และมาตรการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ถือเป็นสัญลักษณ์ของมนุษยชาติ ต่อการเอาชนะโรคโควิด-19และมีส่วนสำคัญให้ผู้คนทั่วโลกเริ่มมีความหวังว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี เมื่อกีฬาคือความหวัง และเป็นความสุข เครือมติชนจึงปลุกความหวังคนไทย เพื่อให้ประเทศไทยไปต่อ ร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาตัวแทนประเทศ เปิดตัวแคมเปญกีฬาสุดยิ่งใหญ่ ข่าวสด มติชน โอลิมปิก 2020 ครบทุกความสนุกตื่นเต้น บนแพลตฟอร์มสื่อดีที่สุดของเครือมติชน ON PRINT, ONLINE, ON SOCIAL และ ON GROUND แจกรางวัลใหญ่ที่ปังกว่าเดิม ลุ้นสนุกกว่าเดิม มีทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทองคำ มูลค่ารวมกว่าล้านบาท สนับสนุนความสุขคนไทยโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย, บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด, บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด, บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน), บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อดีตฮีโร่ อลป.ร่วมเปิดตัวคึกคัก

วรพจน์ เพชรขุ้ม กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ได้ไปแข่งขันโอลิมปิก ในปี 2004 ซึ่งเป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมาก มาถึงครั้งนี้ เป็นคิวของน้องๆ ที่จะต้องไปแข่งขันบ้าง ก็ขอส่งกำลังในไปถึงน้องๆทุกคน เพราะในยุกโควิด ต้องต่อสู้กับคู่แข่งแล้วยังต้องต่อสู่กับโควิดด้วย กำลังใจสำคัญมาก รวมไปถึงชุดที่ใส่แข่งขัน ชุดวอร์ม ซึ่งต้องขอบคุณแกรนด์สปอร์ต ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนนักกีฬาไทยทุกๆ ทัวร์นาเมนต์ ซึ่งรูปแบบก็จะปรับเปลี่ยนไปตามยุกสมัย มันทำให้นักกีฬามีกำลังใจที่จะสู้

เยาวภา กล่าวว่า นึกย้อนกลับไปสมัยได้ร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกทีไรก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกที มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ สุดท้ายก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาได้ เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆ ครั้งนี้ โอลิมปิกถูกจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ก็อยากส่งกำลังใจให้น้องๆนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทุกคน ครั้งนี้เป็นครั้งที่แตกต่างจากทุกครั้ง เพราะมีการเลื่อนการแข่งขันออกมาจากสถานการณ์โควิด อยากให้น้องๆตั้งใจทำให้เต็มที่ กำลังใจคือสิ่งสำคัญมาก รวมถึงการมีชุดของนักกีฬา ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ มีส่วนให้นักกีฬามีกำลังใจมากขึ้น เพราะเครื่องแบบที่ใส่มันบอกว่าเราเป็นนักกีฬาจากชาติไหน ยิ่งแกรนด์สปอร์ต ทุกทัวร์นามเนต์ จะมีการปรับปรุงรูปโฉมใหม่ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงาม อย่างครั้งนี้ก็จะมีลวดลาย เปลวเพลิงโอลิมปิก เมื่อชาติอื่นๆเห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นนักกีฬาจากประเทศไทย มันช่วยให้นักกีฬามีความฮึกเหิมได้มากเลยทีเดียว

บุตรี กล่าวว่า ครั้งนั้นเป็นโอลิมปิกเกม 2008 ที่ประเทศจีน เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มาถึงครั้งนี้ ญี่ปุ่นเป้นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งโควิดกำลังระบาดหนัก มีการเลื่อนการแข่งขันออกมาแล้ว ก็อยากจะส่งกำลังใจไปถึงน้องๆทุกคน สู้ให้เต็มที่ ในทุกๆการแข่งขัน ชุดแข่งขันถือว่ามีความสำคัย มันจะบอกว่าเราเป็นนักกีฬาจากชาติใด ในส่วนของทัพนักกีฬาไทย ได้แกรนด์สปอร์ตเข้ามาสนับสนุน ซึ่งมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงามชัดเจน บอกได้ชัดเจนว่าเป็นนักกีฬาจากประเทศไทย มันยิ่งทำให้นักกีฬามีพลังในการแข่งขันยิ่งขึ้นไปอีก

ชวนตัดคูปองที่ นสพ.’มติชน-ข่าวสด’

ON PRINT พบกับ สกู๊ปเกี่ยวกับโอลิมปิก ทางหนังสือพิมพ์มติชน และคอลัมน์โอลิมปิกในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสด ได้แก่ ซุปตาร์โอลิมปิก 2020 – นักกีฬาเด่นต่างประเทศ, ที่นี่ เจแปน – สกู๊ปพิเศษชนิดกีฬาต่างๆ, เลาะแคมป์โอลิมปิก – ข่าวสังคมกีฬาของไทย, สุโก้ย ไทยทีม – นักกีฬา โค้ช ดาวเด่นทีมชาติไทย เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวการแข่งขัน โตเกียว โอลิมปิก 2020 พร้อมตารางการแข่งขัน ผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และกิจกรรมตัดคูปองลุ้นโชคจากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด มติชน และประชาชาติธุรกิจ ตอบคำถาม “นักกีฬาไทย จะได้เหรียญทองหรือไม่ ? ” ตัดคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 ส่งมาลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาท

รางวัลที่ 1 รถยนต์ NEW SUZUKI SWIFT GLX สีน้ำเงิน มูลค่า 629,000 บาท, รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า All New WAVE110i มูลค่า 43,500 บาท จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 261,000 บาท, รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 20,000 บาท 10 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท, รางวัลที่ 4 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท 10 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

ONLINE เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว โตเกียว โอลิมปิก 2020 กับ Special Section พื้นที่พิเศษ ในเว็บไซต์ ข่าวสด และ มติชน หน้า Homepage รวมภาพไฮไลท์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ วิเคราะห์การแข่งขัน อัปเดตตารางการแข่งขัน และตารางสรุปเหรียญที่อัปเดตแบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์ข่าวสด มติชน

ผุดรายการ’ลุยโตเกียว 2020’ในโซเชียล

ON SOCIAL พบสุดยอดแคมเปญกีฬา บนแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดีย อันดับ 1 กับรายการพิเศษ “ลุยโตเกียว 2020” เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกโอลิมปิก ทางเฟซบุ๊กข่าวสด ข่าวสดทีวี-ยูทูบ และมติชนทีวี-ยูทูบ พร้อมลุ้นตอบคำถามรับ

รางวัลบัตรเติมน้ำมันบางจาก แจกฟรีทุกสัปดาห์ มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท สัปดาห์ละ 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่ารวม 24,000 บาท พบกันทุกวันพฤหัสบดี – ศุกร์ วันที่ 12 ก.ค.- 8 ส.ค. 64 มาอัปเดตความเคลื่อนไหว โอลิมปิก 2020 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในรายการ Khaosod News Live สดทางเฟซบุ๊กข่าวสด และ Infographic รายงานผลการแข่งขัน อัปเดตเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทย

ON GROUND ติดตามการเปิดตัวแคมเปญ และงานจับรางวัลผู้โชคดีคูปองลุ้นโชค การมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุนประกัน 1,000,000 บาท แก่นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล และการมอบรางวัลทองคำ ให้แก่นักกีฬา ที่สามารถทำผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ ถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่านเฟซบุ๊กข่าวสด วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ติดตามการเปิดตัวแคมเปญ “ข่าวสด มติชน โอลิมปิก 2020” ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ปรากฏการณ์แคมเปญกีฬาที่ครบทุกความสนุกตื่นเต้น บนแพลตฟอร์มสื่อดีที่สุดของเครือมติชน เพื่อมอบความสุขให้คนไทย