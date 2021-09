‘จิมมี่ กรีฟส์’ ตำนานแข้งอังกฤษ-สเปอร์ส เสียชีวิตในวัย 81 

จิมมี่ กรีฟส์ ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษ ชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 1966 และตำนานนักเตะท็อตแนม ฮอตสเปอร์ เสียชีวิตในวัย 81 ปี เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 กันยายน ที่บ้านของตัวเอง

กรีฟส์เป็นหนึ่งในขุนพลสิงโตคำรามชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 1966 ลงเล่นให้ทีมชาติ 57 นัด ยิง 44 ประตู เป็นนักเตะที่ยิงประตูสูงสุดให้สเปอร์ส 266 ประตู จาก 379 นัด รวมทั้งเคยยิงถึง 41 ประตูในฤดูกาลเดียวให้กับเชลซี ในเกมลีกสูงสุดของอังกฤษ ในฤดุกาล 1960-1961

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ได้ออกแถลงการณ์ว่า “กรีฟส์เลี้ยงลูกบอลได้อย่างไร้ที่ติ การทรงตัวที่เยี่ยมยอด การยืนตำแหน่งในการยิงประตูที่สุดยอด น้อยครั้งที่จะยิงพลาด ฟุตบอลจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกแล้ว”

ด้านแฮร์รี่ เคน กัปตันสเปอร์ส ทวีตในทวิตเตอร์ว่า “หลับให้สบาย จิมมี่ กรีฟส์ ตำนานตัวจริงและสุดยอดตัวจบสกอร์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนของกรีฟส์ด้วย”

RIP Jimmy Greaves. A true legend and one of the great goalscorers. Thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/YYyLdeUHXi

— Harry Kane (@HKane) September 19, 2021