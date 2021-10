‘วิลเชียร์’ ร่วมซ้อมกับอาร์เซน่อล ฟิตร่างกายหาทีมใหม่

แจ็ค วิลเชียร์ อดีตนักเตะอาร์เซน่อล วัย 29 ปี ที่ตอนนี้เป็นนักเตะไร้สังกัด ได้กลับมาร่วมซ้อมกับอาร์เซน่อล เพื่อรักษาสภาพความฟิตในการหาทีมใหม่ในอนาคต และเดินหน้าเรียนหลักสูตรโค้ชด้วย

วิลเชียร์เป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมี่ของทีมปืนใหญ่ และลงเล่นให้ทีม 197 เกม ยิง 14 ประตู หลังหมดสัญญาในปี 2018 ได้ย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด อยู่กับทีมได้ 3 ปี ย้ายไปอยู่กับบอร์นมัธ แบบไม่มีค่าตัว หลังหมดัญญากับบอร์นมัธยังไม่มีสังกัดใหม่

Hey, @JackWilshere 👋❤️

We're helping Jack prepare and train for his next step, while he continues to do his coaching badges pic.twitter.com/KI41WlTNdx

— Arsenal (@Arsenal) October 7, 2021