‘ซุปเปอร์บอน’ ฟิตเต็มร้อย ชักธงรบศึกใหญ่ ‘เปโตรเซียน’ ศุกร์นี้

ซุปเปอร์บอน ยอดนักชกคิกบ็อกซิ่งตัวท็อปของไทย ลัดฟ้าถึงประเทศสิงคโปร์แล้ว โดยยังคงซ้อมอย่างหนัก ในช่วงสัปดาห์ก่อนแข่ง พร้อมเผย ก่อนบินได้ไปขอเคล็ดวิชาจาก แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม เจ้าของฉายา “โคตรมวยสารคาม” ติดอาวุธครบมือพร้อมปะทะ “เปโตรเซียน” ในศึก” ONE: FIRST STRIKE ชิงแชมป์โลก วัน คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 65.9 – 70.3 กก. ที่มี 8 ขุนพลนักชกระดับท็อปของโลกร่วมดวลกำปั้น ซึ่งนัดแรกจะมีขึ้นวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์

ซุปเปอร์บอน ยอดนักชกคิกบ็อกขวัญใจชาวไทยเปิดเผยว่า หลังจากได้เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ ยังคงฟิตซ้อมเต็มระบบ ซึ่งร่างกายตอนนี้ถือว่าฟิตเต็มร้อย โดยการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ นอกจาก เทรนเนอร์เก เทรนเนอร์คู่ใจที่ช่วยดูและเรื่องพละกำลังและความแข็งแกร่งให้ ซุเปอร์บอน เพื่อเตรียมพร้อมลงศึกใหญ่แล้ว ยังมี “แสนชัย” พี่ใหญ่แห่งค่าย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักมวยที่เก่งกาจที่สุดเมื่อเทียบแบบปอนด์ต่อปอนด์แห่งยุคมาช่วยเป็นคู่ซ้อมให้อีกด้วย โดย ซุปเปอร์บอน นั้นมี แสนชัย เป็นไอดอลในดวงใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและนับถือเป็นรุ่นพี่ที่เคารพมาตลอด

แน่นอนว่าเมื่อมีโอกาสได้ประมือกับยอดมวยทั้งที ซุปเปอร์บอน ก็ไม่พลาดที่จะขอคำแนะนำดี ๆ จากยอดมวยรุ่นพี่ไปพัฒนาตนเองในทุกครั้ง ซุปเปอร์บอน ยังเผยด้วยว่าเทคนิคการต่อสู้ขั้นเทพจากยอดมวย แสนชัย ที่เขานำไปปรับใช้นั้นพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง และช่วยส่งเสริมเติมเต็มทักษะที่ตนมีอยู่เดิมให้มีลูกเล่นแพรวพราวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศึกที่ต้องเผชิญหน้ากับคิกบ็อกเซอร์ตัวพ่ออย่าง “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” ในอีกไม่ช้านี้ ซุปเปอร์บอน ก็ตั้งใจจะนำเอาเทคนิคที่ได้เรียนรู้จาก แสนชัย มาปรับใช้ด้วยเช่นกัน

“พี่แสนชัยมักจะชวนผมไปซ้อมมวยด้วย ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคดี ๆ กลับมาทุกครั้ง โดยผมอาศัยจดจำเทคนิคของพี่เขาแล้วเอามาฝึกต่อเอง เช่น ลูกเตะก้านคอ ลูกเข่า การใช้สเต็ปเข้าออก เหลี่ยมและชั้นเชิงต่างๆ ก่อนแข่งผมได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ จากทั้งทีมเทรนเนอร์ ครูมวยหลาย ๆ คน รวมทั้งพี่แสนชัย จะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่นำมาพลิกแพลงและปรับใช้ในการต่อสู้ได้หลากหลาย ซึ่งจะเล่นงาน เปโตรเซียน ได้ ผมเชื่อว่าผมจะชนะเขาได้ บอกได้เลยว่า ผมมาเพื่อชนะเท่านั้นครับ”

แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ศึก ONE: FIRST STRIKE ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ผ่านทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship , AIS Play และทางช่อง 32 รับสัญญาณสด เวลา 21.30 น.