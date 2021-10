‘ซุปเปอร์บอน-สิทธิชัย’ ผ่านตาชั่งฉลุย พร้อมลุย ONE: FIRST STRIKE ถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์คืนนี้

ความเคลื่อนไหว ONE: FIRST STRIKE ศึกคิกบ็อกซิ่งครั้งยิ่งใหญ่จะระเบิดขึ้นในคืนวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคมนี้ โดยมีนักกีฬายืนสู้ระดับแถวหน้าของโลกทั้งสิ้น 12 ชีวิต ก่อนแข่งขันมีการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกาย 2 นักกีฬาไทย ได้แก่ ซุปเปอร์บอนและสิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ผ่านตาชั่งอย่างสบาย พร้อมกับร่างกายฟิตเต็มที่

ทั้งนี้คู่เอกของรายการเป็นการชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต พิกัด 65.9 – 70.3 กก. จอร์จิโอ เปโตรเซียน (อิตาลี) ชั่งได้ 70.05 กก. ระดับน้ำ 1.0091 ส่วนซุปเปอร์บอน ชั่งได้ 69.45 กก. ระดับน้ำ 1.0152

คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (65.9 – 70.3 กก.) มารัต กริกอเรียน (อาร์เมเนีย) ชั่งได้ 69.90 กก. ระดับน้ำ 1.0074, แอนดี ซาวเวอร์ (เนเธอร์แลนด์) ชั่งได้ 70.20 กก. ระดับน้ำ 1.0210

ส่วน สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ลงแข่งคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต พิกัด 65.9 – 70.3 กก. ชั่งได้ 69.35 กก. ระดับน้ำ 1.0099, ไทฟุน ออสแคน (ตุรกี) ชั่งได้ 69.05 กก. ระดับน้ำ 1.0023

คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต พิกัด 65.9 – 70.3 กก. เซมี ซานา (ฝรั่งเศส-แอลจีเรีย)ชั่งได้ 69.90 กก. ระดับน้ำ 1.0023 และ ชิงกิซ อัลลาซอฟ (อาร์เซอร์ไบจาน) ชั่งได้ 70.20 กก. ระดับน้ำ 1.0207

คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต พิกัด 65.9 – 70.3 กก. เอ็นริโก เคห์ล (เยอรมันนี) ชั่งได้ 69.35 กก. ระดับน้ำ 1.0187, ดาวิต คิเรีย (จอร์เจีย)ชั่งได้ 70.30 กก. ระดับน้ำ 1.0203

คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต พิกัด 102.2 – 120.2 กก. ราเดอ โอพาชิช (เซอร์เบีย) ชั่งได้ 110.20 กก. ระดับน้ำ 1.0103, แพทริก ชมิด (สวิสเซอร์แลนด์) ชั่งได้ 108.15 กก. ระดับน้ำ 1.0005

ศึก ONE: FIRST STRIKE ถ่ายทอดสด วันศุกร์ที่ 15 ต.ค.64 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. รับชมทาง แอพลิเคชั่น ONE Super App ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS)และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.