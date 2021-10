นายทวารดาวรุ่งนอริชวัย 20 ปี ถูกตรวจพบมะเร็งอัณฑะ 

นอริช ซิตี้ สโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกแถลงการณ์ว่า แดน บาร์เดน นายทวารวัย 20 ปี ที่ปล่อยให้ลิฟวิงสตัน ในสกอตแลนด์ยืมตัวไปใช้งาน ถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งอัณฑะ และได้เช้ารับการรักษาแล้ว

บาร์เดนกล่าวว่า เป็นช่วงเวลาที่ยากและท้าทายสำหรับตัวเองมาก แต่การได้รับกำลังใจที่ดีจากครอบครัว เพื่อนและเพื่อนร่วมทีม ทำให้ผ่านพ้นช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ ขอบคุณทีมแพทย์ของทั้งลิฟวิงสตันและนอริช ซิตี้ ที่ช่วยดูแลมาตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมา สิ่งที่ได้พบเกิดขึ้นเร็วมาก แต่ทุกคนก็ดูแลเขาได้ดีจริงๆ

“การตรวจเจอครั้งแรกมันทำให้ผมตกใจมาก แต่ความโชคดี คือ เราเจอมันตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำให้มีโอกาสรักษาหายได้มาก ผมเชื่อว่าจะชนะมันได้ และจะกลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปในเร็วๆ นี้” นายทวารวัย 20 ปีกล่าว

Everyone at the club wishes Dan the very best during his treatment.

