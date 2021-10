‘บาเยิร์น’ เผย ‘นาเกลส์มันน์’ ติดเชื้อ ‘โควิด’ เข้ากักตัวแล้ว

“เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก ยอดทีมแห่งศึกบุนเดสลีก้า เยอรมนี ออกมาแถลงว่า ยูเลียน นาเกลส์มันน์ ถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

โค้ชวัย 34 ไม่ได้ลงคุมทีมข้างสนามในเกมบุกอัดเบนฟิก้า 4-0 ในศึกยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก หลังมีอาการป่วยจึงตัดสินใจกักตัวอยู่ที่โรงแรม

ล่าสุดทีมเสือใต้ยืนยันแล้วว่า กุนซือชาวเยอรมันมีผลตรวจโควิด-19ออกมาเป็นบวก แม้ว่าฉีดวัคซีนครบแล้ว ดังนั้นเขาจึงต้องแยกตัวจากทีมและบินกลับมิวนิคโดยลำพัง ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไป

เท่ากับว่า นาเกลส์มันน์จะพลาดคุมทีมในเกมบุนเดสลีก้ากับ ฮอฟเฟนไฮม์ ทีมเก่าของเขา ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคมนี้แน่นอนแล้ว

