‘อัลซาดด์’ โพสต์เตือน ‘บาร์ซ่า’ อย่าลืม ‘ชาบี้’ ยังมีสัญญากับทีมอีก 2 ปี

อัล ซาดด์ ทีมดังในลีกกาตาร์ ออกมขยับตัวในโลกโซเชียล เตือนบาร์เซโลน่า ที่อยากได้ตัวชาบี้ เอร์นานเดซ กุนซือของทีมไปเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ แทนที่โรนัลด์ คูมัน ที่เพิ่งถูกปลดจากตำแหน่ง ว่า “ทีมบริหารของอัล ซาดด์ ขอยืนยันอีกครั้งว่า ชาบี้ยังมีสัญญากับสโมสรอีก 2 ปี และต้องการทุ่มเททำงานเพื่อพาทีมลงสนามเกมต่อไป และเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของลีก และเดินหน้าป้องกันแชมป์ลีก”

ด้านโจน ลาปอร์ต้า ประธานสโมสรบาร์เซโลน่า กล่าวว่า ได้มีการคุยกับชาบี้ไปแล้วเมื่อ 2 เดือนก่อน และมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีต่อกัน เขาเป็นแฟนบอลพันธุ์แท้ของบาร์ซ่า เขารักฟุตบอล การจะมาคุมทัพบาร์ซ่าก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ขอไม่เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้คุยกันอะไรกันไปบ้าง เพราะอยากเก็บไว้เป็นความลับของเพื่อนสองคน อย่างไรก็ตามวันหนึ่งชาบี้จะมาเป็นเฮดโค้ชบาร์ซ่า แต่ก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไร

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx

