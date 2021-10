‘กุน’ เจ็บหน้าอกระหว่างเกม ‘บาร์ซ่า’  เจ๊า ‘อลาเบส’ แอดมิทโรงพยาบาลตรวจละเอียด

เกมลาลีก้า สเปน ที่บาร์เซโลน่าทำได้แค่เปิดคัมป์นู ยันเสมออลาเบส 1-1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เมื่อเซร์คิโอ้ “กุน” อากูเอโร่ กองหน้าของบาร์ซ่าเกิดอาการเจ็บหน้าอก ในนาทีที่ 40 ของเกม จนต้องเปลี่ยนตัวออก และนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน ซึ่งอากูเอโร่ออกจากสนามทั้งน้ำตา

บาร์เซโลน่าได้ออกแถลงการว่า กุนได้รักษาตัววที่โรงพยาบาล และตรวจหัวใจอย่างละเอียด

𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦 | @aguerosergiokun reported chest discomfort and has been admitted to the hospital for a cardiac exam pic.twitter.com/7du9VIz5zO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2021