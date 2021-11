‘เมสซี่’ เจ็บหลายส่วน ชวดช่วย ‘เปแอสเช’ 2 เกม อดคัดบอลโลกกับฟ้า-ขาว

ปารีส แซงต์แชร์แมง ประกาศรายชื่อนักเตะ 22 คน ที่จะลงเตะฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ในคืนวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่จะพบกับไลป์ซิก ปรากฏว่าไม่มีชื่อของลิโอเนล เมสซี่ กองหน้าชาวอาร์เจนไตน์

เปแอสเชออกแถลงการณ์ว่า เมสซี่มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา ขาซ้าย และเข่า ทำให้ไม่มีชื่อในเกมนี้

มีการคาดการณ์กันว่า กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาจะไม่สามารถลงเล่นเกมลีกเอิง ที่จะเจอกับบอร์โดซ์ ในสุดสัปดาห์นี้ และจะไม่สามารถช่วยอาร์เจนตินา ในเกมคัดเลือก ฟุตบอลโลก 2022 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ด้วย

Lionel Messi will miss PSG's Champions League clash against RB Leipzig due to an injury 🤕 pic.twitter.com/3nBc5BOidF

— Goal (@goal) November 2, 2021