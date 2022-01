ถึงไทยแล้ว! Curry Flow 9 รองเท้าบาสเกตบอลรุ่นใหม่ล่าสุด จาก สเตฟเฟ่น เคอร์รี่

อันเดอร์ อาร์เมอร์ ผู้นำแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Curry Brand เปิดตัว Curry Flow 9 รองเท้าบาสเกตบอลรุ่นใหม่ล่าสุดจาก สเตฟเฟ่น เคอร์รี่ ตำนานผู้ปฏิวัติวงการบาสเกตบอลในยุคนี้ ให้แฟนบาสเกตบอลชาวไทยได้เป็นเจ้าของกันแล้ว หลังเปิดตัวในสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา พร้อมเผยโฉมคอลเลกชั่นพิเศษ Steet Pack ที่เป็นการร่วมมือกับ Sesame Street คาแรกเตอร์หุ่นมือสีสันสดใสขวัญใจเด็กๆ ทั่วโลก

เรื่องราวของรองเท้า Curry เริ่มต้นขึ้นในปี 2019 เมื่อ สเตฟเฟ่น เคอร์รี่ ต้องการสร้างรองเท้าที่ทำให้เขามีเวลาเพิ่มขึ้นสักเสี้ยววินาที เพื่อสร้างระยะห่างระหว่างเขากับผู้เล่นฝั่งตรงข้าม และมอบโอกาสในการชู้ตทำคะแนน และนั่นได้กลายมาเป็นรองเท้า Curry Flow 8 รองเท้าบาสเกตบอลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ Under Armour มาพร้อม UA Flow พื้นรองเท้าที่เข้ามาปฏิวัติวงการด้วยเทคโนโลยีโฟมเต็มแผ่นที่ไม่ต้องใช้ยางเป็นพื้นชั้นนอก มอบการยึดเกาะแต่ยังคงมีน้ำหนักเบา และช่วยเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในระหว่างการลงสนาม

ถ้า Curry Flow 8 เปรียบเหมือนการโยนลูกลอยขึ้นไปชิ่งแป้น Curry Flow 9 ก็เหมือนการกระโดดมารับกลางอากาศแล้วยัดห่วงลงไป ทีมนักออกแบบของ Under Armour พัฒนา Curry Flow 9 ให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีหน้าผ้า UA Warp ที่ทำหน้าที่เหมือนกับเข็มขัดที่โอบรัดเท้า น้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นกว่าหน้าผ้าแบบดั้งเดิม UA Warp ยังล็อกเท้าเข้ากับพื้นชั้นกลาง โดยไม่ขัดกับการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ

หน้าผ้า UA Warp ใน Curry Flow 9 คือการนำเอาเทคโนโลยีหน้าผ้าที่มีในรองเท้าวิ่งของ Under Armour รุ่น UA Flow Velociti Wind มาปรับใช้ในดีไซน์ใหม่ที่เน้นตอบสนองความต้องการของนักบาสเกตบอลสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งตัดข้ามสนามหรือการหยุดกะทันหันเพื่อส่งบอล ซึ่งแตกต่างจากการวิ่งโดยปกติ

“เมื่อเท้าของคุณถูกล็อกกับรองเท้า มันสร้างผลกระทบอย่างมาก การที่คุณสามารถเคลื่อนไหวหรือวิ่งตัดออกข้างได้อย่างมั่นคงอย่างที่ต้องการ ทำให้คุณเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” สเตฟเฟ่น เคอร์รี่ กล่าว

Curry Flow 9 ยังได้ผนวกเอานวัตกรรมพื้นรองเท้า UA Flow ที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นจากเสียงตอบรับของนักบาสเกตบอล NBA หลายคน Curry Flow 9 ยังคงใช้พื้นโฟมแบบเดิมจากรุ่นที่แล้ว แต่เพิ่มรูปแบบร่องพื้นรองเท้าให้ยาวขึ้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ โดยเฉพาะช่วงปลายเท้าและขอบด้านข้าง

การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่เคยมีมาก่อนใน UA Flow ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับ สเตฟเฟ่น เคอร์รี่ ไม่เพียงเฉพาะการเล่นเกมรุก แต่รวมไปถึงการเล่นเกมรับ และการฟื้นฟูร่างกายหลังการเล่น

เจ้าของสถิติ All-Star 7 สมัย, รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัย, แชมป์ NBA 3 สมัย, เจ้าของสถิติผู้เล่นที่อายุมากที่สุดของ NBA ที่ทำ 50 แต้มและ 10 แอสซิสต์ในเกมเดียว รวมไปถึงเจ้าของสถิติยิง 3 แต้มสูงสุดตลอดกาลของ NBA กล่าวเสริมว่า “ผมคิดว่า Curry 9 จะยกระดับเกมของผมในฤดูกาลนี้ขึ้นไปอีกขั้น เหมือนกับที่ Curry 8 เคยทำ ผมสัมผัสพื้นสนามได้มากขึ้นด้วยรองเท้าที่บางลงแต่ยังคงรักษาน้ำหนัก ความมั่นคง และการรองรับแรงกระแทกไว้ได้ดีทั่วทั้งเท้า”

Curry Flow 9 ยังได้เปิดตัวพร้อมคอลเลกชัน Street Pack ที่เป็นการร่วมงานกับ Sesame Street คาแรกเตอร์หุ่นมือชื่อดังขวัญใจเด็กทั่วโลก นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของความสำเร็จมากมาย สเตฟเฟ่น เคอร์รี่ ยังเป็นคุณพ่อลูกสาม ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงกีฬาและแสดงด้านที่ดีที่สุดของพวกเขา การร่วมมือกับ Sesame Street และ Sesame Workshop ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการศึกษาไม่แสวงหาผลกำไรของ Sesame Street ในครั้งนี้จึงถือเป็นการต่อยอดความพยายามของสเตฟเฟ่น เคอร์รี่ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นเยาว์

คอลเลกชัน Steet Pack ประกอบไปด้วย 7 ดีไซน์ ดึงเอาความสดใสของคาแรกเตอร์ขวัญใจเด็ก ๆ สู่สนามบาสเกตบอล ผ่านการออกแบบที่ดึงเอาจุดเด่นของคาแรกเตอร์ Sesame Street ชื่อดังมาใส่ในบริเวณลิ้นรองเท้า พร้อมบอกใบ้เอกลักษณ์ของแต่ละตัวละครในบริเวณใกล้ส้นรองเท้า รวมถึงสัญลักษณ์ Sesame Street บริเวณข้อเท้า

แฟนบาสเกตบอลชาวไทย สามารถเป็นเจ้าของ Curry Flow 9 ในสี Warp The Game “Day” และ Curry Flow 9 Street Pack ในสี Count It (Count von Count) และ Play Big (Big Bird) ได้แล้ววันนี้ ในราคา 5,790 บาท มีจำหน่ายที่ร้าน Under Armour Brand House สาขาเมกา บางนา, เซ็นทรัลเวิลด์ และ Zpell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (เฉพาะสี Warp The Game “Day” และ สี Count It), ร้าน Hoops Station สยามแสควร์วัน, ร้าน Slammers สาขาเมกา บางนา และเซ็นทรัลเวิลด์ และ ร้าน Dilok สาขามาบุญครอง, สวนหลวงสแควร์ และ เซนทรัลพลาซา ลาดพร้าว