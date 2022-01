วงการกีฬาไทยเศร้า! อดีตเป้าบินสาว ‘เจนจิรา ศรีสงคราม’ เสียชีวิตแล้ว

วงการกีฬาเมืองไทยเจอข่าวเศร้า เมื่อวันที่ 17 มกราคม “น้องเจน” เจนจิรา ศรีสงคราม อดีตนักยิงเป้าบินสาวทีมชาติวัย 37 ปี เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวมาตลอด 2 ปีเต็ม

โดยศพของ เจนจิรา ศรีสงคราม เพิ่งจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่วัดลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเย็นวันที่ 17 มกราคม ก่อนจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมทุกคืน เวลา 19.00 น. ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 22 มกราคม และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคมนี้

สำหรับ เจนจิรา ศรีสงคราม หรือน้องเจน เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2528 เป็นอดีตนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทย ที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายให้กับประเทศไทย อาทิ เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007, เหรียญเงินบุคคลหญิงประเภทดับเบิลแทรป เอเชี่ยนเกมส์โดฮา 2006, เหรียญทองแดงบุคคลหญิง และทีมหญิงประเภทดับเบิลแทรป เอเชี่ยนเกมส์กวางโจว 2010 และในมหกรรมกีฬาอื่นๆ อีกมาก

น.ส.พิศมัย อัคนิบุตร รองเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า น้องเจนล้มป่วยด้วยโรคประจำตัวมา 2 ปีแล้ว ที่ผ่านมาต้องเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา น้องเจนเลิกเล่นทีมชาติไปเมื่อปี 2562 โดยรายการสุดท้ายที่ไปแข่งขันคือ กีฬาทหารโลก เมื่อปี 2562 ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมาตนก็คุยกับน้องเจน คอยให้กำลังใจอยู่ตลอด เขามีกำลังใจสู้กับโรคร้ายอย่างดี และก็มาทรุดลงช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ ที่ผ่านมาแม้จะเจ็บป่วยแต่น้องเจนพร้อมด้วยลูกก็มาเยี่ยมเยียนน้องๆ นักยิงเป้าบินทีมชาติที่ กกท.หัวหมากอยู่ประจำ ทุกคนในวงการเสียใจกับการจากไปก่อนวัยอันควรของน้องเจน

ด้าน “น้องณี” สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักกีฬายิงเป้าบินสาวทีมชาติไทย โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความอาลัยถึงการจากไปของ เจนจิรา ศรีสงคราม ระบุว่า “Gone too young and way too soon Sister…. May you Rest In Peace. We shared so many good memories when we were younger. Good memories won’t be forgotten. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพี่เจน Jane Ssk ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ”