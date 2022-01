เอาใจคอเกมเมอร์! Razer เปิดตัวคอลเลกชั่นพิเศษ Hello Kitty และผองเพื่อนใหม่

Razer แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกสำหรับคอเกมเมอร์ จับมือกับ Sanrio แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกสุดน่ารัก เปิดตัวคอลเลกชั่นพิเศษ Hello Kitty และผองเพื่อน ที่ทุกคนรอคอย โดยการออกแบบผลงานร่วมกันที่น่าตื่นเต้นนี้ ผสมผสานตัวละครของ Sanrio ที่แฟนๆ ชื่นชอบ เช่น Hello Kitty, Kuromi, Keroppi, My Melody อันเป็นที่รัก และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับรางวัลของ Razer สำหรับคอลเลกชั่นที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะทำให้ประทับใแน่นอน

สำหรับคอลเลกชั่นพิเศษ Hello Kitty ดังนี้

1.Razer Kraken BT Kitty – รุ่น Hello Kitty และผองเพื่อน

ให้ผู้เล่นสามารถพูดจากใจจริง และสัมผัสประสบการณ์ฟังที่มีมิติด้วย Razer Kraken BT – Hello Kitty และผองเพื่อน ที่มาพร้อมกับโบว์สีชมพู ชุดหูฟังไร้สายขับเคลื่อนโดย Razer Chroma RGB ซึ่งช่วยให้เกิดแสงสะท้อนสตรีมที่เปล่งประกายความน่ารักไปทั่ว

2.Razer Iskur X – รุ่น Hello Kitty และผองเพื่อน

สัมผัสการสนับสนุนการเล่นเกมที่ดีที่สุดที่คุณสามารถไว้วางใจได้ด้วยเก้าอี้เล่นเกมจาก Razer Iskur X – Hello Kitty และผองเพื่อน รับมือกับความท้าทายในรูปแบบเกมชั้นนำที่มี Hello Kitty และผองเพื่อนอยู่เคียงข้างคุณ

3.Razer Lumbar Cushion – รุ่น Hello Kitty และผองเพื่อน

เบาะรองนั่ง Razer Lumbar – รุ่น Hello Kitty และผองเพื่อน มาพร้อมเมมโมรี่โฟมที่นุ่มสบายและผ้าที่เนื้อหนานุ่มพิเศษ รองรับความสบายที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกมเมอร์หรือคนรัก Hello Kitty ตลอดวัน

4.Razer DeathAdder Essential + Razer Goliathus Medium Bundle – Hello Kitty และผองเพื่อน (มีนาคม 2022)

แรงบันดาลใจจากสายสัมพันธ์ที่หลอมรวมโดย Hello Kitty และผองเพื่อน ความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือของ Razer DeathAdder Essential ประกอบกับความเร็วอันน่าทึ่งของ Razer Goliathus Medium คือคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเล่นเกมเป็นเวลานานหลายชั่วโมง