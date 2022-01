‘ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม’ ตั้งเป้ากวาดแชมป์ทุกเกมแข่งขันในฤดูกาล 2022

นายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกีฬายานยนต์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2021 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของ ทีมแข่งยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ที่มากกว่าชัยชนะเพราะการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยในปีที่ผ่านมา เป็นอีกฤดูกาลการแข่งขันที่สนุกและเร้าใจในแบบ Revs Your Heart ต้องตัดสินตำแหน่งแชมป์ประจำปีในการแข่งขันเรซสุดท้าย โดยมีบัลลังก์แชมป์ 2 รายการหลักอย่าง OR BRIC SUPERBIKE ที่ควบรวมกับ FMSCT All Thailand Superbike เข้าไว้ในรายการเดียวเป็นเดิมพัน ภายใต้รูปแบบการคำนวณคะแนนที่แตกต่างกันสำหรับตำแหน่งแชมป์ประจำฤดูกาล 2021

เป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายสำหรับ YAMAHA THAILAND RACING TEAM ที่ต้องทำงานกันอย่างหนักภายใต้หลากหลายเงื่อนไข เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นแชมป์ ซึ่งรวมถึงในฤดูกาลใหม่ปี 2022 ทีมยามาฮ่าตั้งเป้าจะต้องเป็นแชมป์ให้ได้อีกครั้งและเราหวังในทุกๆรายการที่ลงชิงชัย ไม่เพียงแต่ในรายการ OR BRIC SUPERBIKE ชิงแชมป์ประเทศไทยเท่านั้น รายการ เอเชียโร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2022 ก็เป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราต้องไปให้ถึงแชมป์ด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ในทุกวันของการฝึกซ้อม และแข่งขันที่ผ่านมาต้องแลกมาด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของทีมงาน ที่ต้องต่อสู้อย่างหนักทั้งในเรื่องของสภาพอากาศ รวมถึงคู่แข่งและปัจจัยอื่นๆจากเรซสู่เรซ เรียนรู้และพัฒนาจากข้อมูลต่างๆเพื่อยกระดับการทำงานของทีม เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับการแข่งขันในปีที่ผ่านมา รุ่นSuperSport 600 cc. (SS1) ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันท่ามกลางการขับเคี่ยวของนักบิดชั้นนำ สร้างความสนุกและเร้าใจให้กับแฟนความเร็วตลอดทั้ง 5 เรซ โดย YAMAHA THAILAND RACING TEAM สามารถคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในรุ่นนี้มาครองได้ทั้งรายการ OR BRIC SUPERBIKE 2021 และ FMSCT All Thailand Superbike 2021 เกมความเร็วทางเรียบอันดับ 1 ของเมืองไทย

จากผลงานระดับท็อปของ “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ ดาวบิดแชมป์เอเชีย ที่ระเบิดฟอร์มอันร้อนแรงภายใต้รถแข่ง Yamaha YZF-R6 ก่อนจะจัดการคว้า 4 โพเดี้ยม กับ 2 วินเนอร์โพเดี้ยม ซึ่ง “โฟลท” รัฐพงษ์ ได้โชว์ความแข็งแกร่ง ต่อสู้กับคู่แข่งในทุกๆเรซการแข่งขันอย่างเต็มกำลัง รวมถึงสภาพอากาศในทุกๆรูปแบบ และผงาดขึ้นครองบัลลังก์แชมป์ประจำปีได้อย่างยิ่งใหญ่ พาความสำเร็จมาสู่ทีมตอบแทนการซัพพอร์ตที่ดีจากแฟนๆ ค่ายยามาฮ่า

ด้านดาวบิดมากประสบการณ์ อย่าง “ซุป” อนุชา นาคเจริญศรี ต้องเจอกับความท้าทายในรุ่น SuperSport 600 cc. ที่เข้าร่วมชิงชัยเป็นปีแรก อย่างไรก็ดีสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นตามลำดับ ด้วยประสบการณ์บนสังเวียนความเร็ว ซึ่งมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจและแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทีม เป็นหนึ่งในจุดเด่นและบทบาทที่สำคัญของ “ซุป” อนุชา โดยเฉพาะในเรซสุดท้ายที่ต้องออกสตาร์ทจากท้ายแถว ทว่าสามารถรีดฟอร์มเก่งไล่แซงคู่แข่งไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันบนโพเดี้ยมอันดับ 3

ส่วนการแข่งขันรุ่นSuperBike 1000 cc. (SB1) ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่สุดของรายการ OR BRIC Superbike โดย “ตี” อนุภาพ ซามูล ยอดนักบิดมากฝีมือสังกัดYAMAHA THAILAND RACING TEAM สามารถตอกสถิติใหม่ของรายการ ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 34.421 วินาที ปิดฤดูกาลด้วยผลงาน 5 โพเดี้ยม และ 2 วินเนอร์โพเดี้ยม คว้ารองอันดับ 1 ทั้งรายการ OR BRIC Superbike และ FMSCT All Thailand Superbike

ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเก็บข้อมูลและร่วมพัฒนารถแข่งทั้งในเรื่องของเซ็ตติ้งต่างๆ รวมถึงความเข้าใจคาแรคเตอร์ของยางที่ใช้สำหรับการแข่งขัน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของทีม รวมถึงปรับรูปแบบการขับขี่ในแต่ละเงื่อนไข ร่วมกับทีมเมทอย่าง “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ อีกหนึ่งดาวบิดดีกรีแชมป์เอเชียรุ่น 250 แม้จะจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งรองอันดับ 2 ในรุ่นนี้ ด้วยผลงาน 5 โพเดี้ยมในฤดูกาลนี้ ทว่า “แสตมป์” อภิวัฒน์ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น รวมถึงความชัดเจนในเป้าหมายของทุกๆเรซที่ลงทำการแข่งขัน และทำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถ

สำหรับในปี 2022 ของทีม YAMAHA THAILAND RACING TEAM กับความท้าทายและภารกิจครั้งใหม่จะเป็นอย่างไร สามารถติดตามได้ทาง Facebook Fan page : Yamaha Thailand Racing Team