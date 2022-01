ย้อนร้อยแค้น สิทธิชัย vs ดาวิต ก่อนเปิดศึกภาค 3 ในศึก ONE

“สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” นักชกคิกบ็อกซิ่งระดับตัวท็อปของโลกได้ฤกษ์กลับมาลงสังเวียนในรอบตัดเชือกที่จะจัดขึ้นในศึก ONE: ONLY THE BRAVE ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 28 มกราคมนี้ โดยจะโด้เปิดศึกภาค 3 กับ อริเก่าชาวจอร์เจีย “ดาวิต คิเรีย” ที่เขาเคยเอาชนะมาได้สองครั้งก่อนหน้านี้

ก่อนที่จะได้ดู สิทธิชัย และดาวิต กลับมาล้างตากันบนเวที ONE หลังจากไฟต์ล่าสุดที่เคยประมือกันเมื่อ 5 ปีก่อน อยากพาทุกท่านย้อนรอยแค้นของทั้งคู่เพื่อให้รู้ที่มาที่ไปและร่วมลุ้นว่า สิทธิชัย จะเก็บแต้ม 3-0 กับคู่ปรับเก่ารายนี้ได้หรือไม่

ย้อนไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ในรายการกลอรี ครั้งที่ 22 สิทธิชัย กับ ดาวิต กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของรายการใหญ่ ทั้งคู่ประจันหน้ากันครั้งแรกในสังเวียนเมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส ในรอบรองชนะเลิศคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (70 กก.)

เกมการชกในยกแรก ดาวิต เป็นฝ่ายเดินเข้าหาหวังใช้หมัดอันทรงพลังเล่นงานนักชกไทย ขณะที่ สิทธิชัย ก็โต้กลับด้วยหมัดและแข้งซ้ายที่เป็นอาวุธอันตรายของตน แต่พอถึงยกสองกลับกลายเป็นหนังคนละม้วน สิทธิชัย ใช้ความไวที่เหนือกว่าชิงจังหวะจ้วงหมัดซ้ายเข้าลำตัว ตามด้วยกระทุ้งเข่าเน้นๆ จน ดาวิต ทนไม่ไหวทิ้งร่างลงไปนั่งให้กรรมการนับถึงสิบแพ้น็อกแบบไม่ครบยก ซึ่งถือเป็นการแพ้น็อกครั้งที่สองในชีวิต

ส่วนครั้งที่ 2 ทั้งคู่เจอกันวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในรายการเดียวกันโดยเป็นรอบรองชนะเลิศคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต ครั้งนี้ ดาวิต ไม่วู่วามเหมือนก่อนและใช้ปฏิภาณไหวพริบชิงจังหวะแลกอาวุธ แต่ สิทธิชัย ยังเป็นฝ่ายออกอาวุธได้เข้าเป้ากว่าชนะคะแนนย้ำแค้นไปอีกครั้ง

ในศึกคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต รอบแรกที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ทั้ง สิทธิชัย และ ดาวิต ต่างก็โชว์ผลงานยอดเยี่ยม โดยฝ่าย สิทธิชัยนั้นสามารถเบียดเอาชนะ “ไทฟุน ออสแคน” หนึ่งในตัวท็อประดับโลก ขณะที่ ดาวิต ก็เป็นฝ่ายโชว์พลังหมัดชนะน็อก “เอ็นริโก เคห์ล” ดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งมาได้เช่นกัน

ศึกไตรภาคครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการปะทะกันของเสือสองตัวโดยมีศักดิ์ศรีแชมป์โลกค้ำคอทั้งคู่ โดยผู้ชนะจากไฟต์นี้จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งมีเข็มขัดแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รออยู่แค่เอื้อม

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึก ONE: ONLY THE BRAVE ได้ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น.