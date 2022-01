ศึกวัน แชมเปี้ยนชิพ ระอุแน่! ‘สิทธิชัย’ คว้าตั๋วชิงดำดวล ‘จอร์เจีย’ ศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์

คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รอบรองชนะเลิศ ได้ตัวสองนักชกผู้กล้าฝ่าด่านเข้าไปสู่รอบสุดท้าย “เจ้าเม” สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง เตรียมเปิดศึกภาค 2 กับ ชิงกิซ อัลลาซอฟ ชาวจอร์เจีย

การแข่งขันศึก ONE: ONLY THE BRAVE ซึ่งจัดขึ้นที่ สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา คู่เอกของรายการเป็นการแข่งขัน ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต (70.3 กก.) รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง “เจ้าเม” สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง เจอคู่ปรับเก่าชาวอาเซอร์ไบจาน ดาวิต คิเรีย ที่เจ้าเม เคยเอาชนะมาแล้ว 2 ครั้ง

รูปเกมตลอด 3 ยก เจ้าเม ออกอาวุธหนักคม ละเอียดทุกดอก เดินเกมตามแผนที่วางไว้ โดยใช้ระยะห่าง ฟาดแข้งยาว สาวเข่าลอย ทำเอา ดาวิต โต้ไม่ทัน

โดยเฉพาะในยกที่สอง เจ้าเม สาดแข้งสูงใส่ ดาวิต ถึงกับลงไปให้กรรมการนับ เมื่อครบยก เจ้าเม จึงเป็นฝ่ายชนะไปอย่างเอกฉันท์ ลอยลำเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างไร้ข้อกังขา

ด้านคู่รอง หาอีกหนึ่งผู้กล้าแกร่งเข้าไปชิงดำในรอบสุดท้ายของ คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ นักชกจอร์เจีย “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ซึ่งจำต้องถูกจับคู่ใหม่หลังสถานการณ์ไวรัสไม่เป็นใจ จนได้มาเจอกับนักชกตัวสำรองชาวไทย “โจ ณัฐวุฒิ”

ด้วยชื่อชั้นและประสบการณ์ชกคิกบ็อกซิ่ง ชิงกิซ เป็นต่อ โจ อยู่หลายขุม เมื่อระฆังดัง ชิงกิซ ก็เดินเครื่องใส่ โจ อย่างไม่รีรอ อาศัยฟุตเวิร์กคล่องแคล่วและชิงความไวกระซวกหมัดซัด โจ ลงไปล้มลุกคลุกคลาน ก่อนจะยอมจำนนต่อความพ่ายแพ้ในช่วงหนึ่งนาทีก่อนหมดยกแรก

ส่งให้ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ไปเจอ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ซึ่งคู่นี้เคยชกกันมาแล้วตั้งแต่ปี 2557 โดย สิทธิชัย เป็นฝ่ายชนะคะแนน

สรุปผลทุกคู่ในรายการ

สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ชนะคะแนนเอกฉันท์ ดาวิต คิเรีย (คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต รอบรองชนะเลิศ)

ชิงกิซ อัลลาซอฟ ชนะน็อก โจ ณัฐวุฒิ นาทีที่ 1.55 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต รอบรองชนะเลิศ)

จาง หลีเผิง ชนะน็อก รุสลัน เอมิเบก อูลู นาทีที่ 0.32 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต)

ราเดอ โอพาชิช ชนะทีเคโอ ฟรานเชสโก จายา นาทีที่ 2 ของยกที่ 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต)

ฮิโรยูกิ เทตซูกะ ชนะน็อก เอ็ดสัน มาร์เควส นาทีที่ 1.05 ของยกที่ 3 (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต)

จาร์เร็ด บรูกส์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮิโรบา มิโนวา (MMA รุ่นสตรอว์เวต)

อีวาน คอนดราเทฟ ชนะน็อก โดวิดาส ริมคุส นาทีที่ 0:35 ของยกที่ 3 (คิกบ็อกซิ่ง 71.65 กก.)

ทัตสึมิตสึ วาดะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ หวัง เฉ่า (MMA 61.5 กก.)

พูเรฟ ออตกอนจาร์กอล ชนะคะแนนเอกฉันท์ มิคาเอล เดอ จีซัส (MMA รุ่นแบนตัมเวต)