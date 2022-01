‘แมนฯซิตี้’ ได้ตัว ‘ฮูเลียน อัลวาเรซ’ เซ็นสัญญา 5 ปีครึ่ง

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ยืนยันคว้าตัวฮูเลียน อัลวาเรซ กองหน้าวัย 21 ปีของริเวอร์เพลท มาร่วมทีม เซ็นสัญญา 5 ปีครึ่ง และอัลวาเรซจะยังอยู่ริเวอร์เพลทต่อไปจนถึงเดือนมิถุนายน ด้วยสัญญายืมตัว

กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาลงเล่นให้ริเวอร์เพลท 96 นัด ยิงไป 36 ประตู 25 แอสซิสต์ ร่วมคว้าแชมป์ลีกกับสโมสร ก่อนหน้าจะย้ายมาร่วมทีมเรือใบสีฟ้า ก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อริร่วมเมืองมาก่อน

