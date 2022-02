จบดราม่า! ‘บัวขาว’ แจงละเอียดประเด็น ‘ซุปเปอร์บอน’ ไม่มีอะไรในกอไผ่

หลังจากเกิดดราม่าในสังคมมวยไทย กรณีของ ซูเปอร์บอน นักมวยไทยชื่อดัง กับค่ายบัญชาเมฆ ของบัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดังนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เพจอย่างเป็นทางการของบัวขาว Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) โพสต์ข้อความว่า พี่บัวขาว กับพี่ยิ้ม ขอชี้แจงกรณีดราม่าหน่อยสอบถามกันมามากใน inbox บ้าง โทรมาบ้างขอสัมภาษ์บ้าง ในเรื่องของ Superbon นะครับ?? ว่าตกลงอะไรอย่างไร??

เริ่มต้นเรารู้จักซูเปอร์บอน ในนาม ซูเปอร์บอน ลูกเจ้าแม่สายวารี ซึ่งคุณพ่อเขามีค่ายมวยเองสร้างมาตั้งแต่เด็ก ในปี 2014 เราได้เห็นแววของน้องเขาอยู่แล้วว่ามีความสามารถ เป็นแชมป์ประเทศไทยและต่อยต่างประเทศอยู่แล้ว พี่บัวเลยชักชวนว่าสนใจมาซ้อมที่ค่ายมั้ย โดนสอบถามทางคุณพ่อเขากับผู้ใหญ่ที่ดูแลเดิมไม่ติดอะไร

ทางพี่บัวขาวและพี่ยิ้ม จึงสนับสนุนส่งเสริม ให้ซ้อมที่ค่ายบัญชาเมฆ และหาสปอนเซ่อร์ให้โดยได้รับความเมตตาจาก พี่เต้ภูริต จากสิงห์ ช่วยดูตั้งแต่แรกๆ จากเเรก ค่าตัวเดิม 60,000 บาท มาอยู่ที่ค่าย ปี 2014

-ทางค่ายให้การฝึกซ้อมโดยพี่บัวขาวเอง

-ทางค่ายหารายการให้ทั้งหมด

-ทางค่ายหาผู้สนับสนุนให้

โดยมีผลงานดังนี้ 2014-2019 รวม 32 ไฟต์ และเคยขึ้นไปถึงมือ 1 kickboxing ของโลกช่วงนั้น

แชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นเหรียญทอง 4 ปีซ้อน

2015 IFMA Royal World Cup Tournament Championships in Bangkok, Thailand Gold -71 kg

2016 IFMA World Muaythai Championships in Jonkoping, Sweden Gold -71 kg

2017 IFMA World Muaythai Championships in Minsk, Belarus Gold -71 kg

2017 IFMA World Muaythai at The World Games in Wroclaw, Poland Gold -71 kg

– แชมป์ kickboxing อาชีพ

WBC Muaythai

2014 WBC Intercontinental Welterweight Champion

Kunlun Fight

2016 Kunlun Fight World Max Tournament Champion price 1 ล้านหยวน

Enfusion

2018 Enfusion Live 76 Abu Dhabi: 8-Man Tournament Winner price 100,000 EU

และทางค่ายได้ย้ายมาที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สะดวกการเดินทางและ Superbon เองก็ป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูแลตนเอง ในเรื่องงานต่างๆ จนประสะความสำเร็จเป็นที่รู้จัก แต่ก็ยังได้โทรคุยปรึกษาเรื่องการชกกับพี่บัวขาว เสมอมา ไม่ได้มีอะไรที่ทุกคนติดมากไปต่างนานาในเรื่องต่างๆแต่ประการใด