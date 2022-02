ส่องเส้นทางกว่า 2 ทศวรรษของอสูรกาย บร็อก เลสเนอร์

เมื่อได้ยินชื่อ บร็อก เลสเนอร์ ทุกคนจะนึกไปถึงความน่าเกรงขาม ความแข็งแกร่ง ดุดัน เขาคือที่สุดของยอดนักมวยปล้ำผู้มีร่างกายใหญ่โต กำยำ พละกำลังมหาศาล และยังเป็นอดีตแชมป์โลกมวยปล้ำสมัครเล่นในระดับมหาวิทยาลัย ก่อนที่เขาจะผันตัวเข้ามาอยู่ในวงการมวยปล้ำอาชีพ เข้ามาอยู่ในสมาคมมวยปล้ำเบอร์หนึ่งระดับโลกอย่าง WWE และประสบความสำเร็จมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นครองเข็มขัดแชมป์ดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูอีแชมเปี้ยนชิป (WWE Championship) 6 สมัย, แชมป์ดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูอี ยูนิเวอร์แซลแชมเปี้ยนชิป (WWE Universal Championship) 3 สมัย, ชนะศึกคิงออฟเดอะริง ในปี 2002 (King of the Ring), Money in the Bank (Men’s 2019), Royal Rumble (2003), Slammy Award (5 ครั้ง) และ WWE Year-End Award for Hottest Rivalry (2018) vs Roman Reigns เป็นต้น

นอกจากสังเวียนมวยปล้ำแล้ว บร็อก เลสเนอร์ ยังเคยแสดงฝีมือความสามารถอื่นๆ ด้วยการคว้าแชมป์โลกจากสังเวียนกรงเหล็ก 8 เหลี่ยมของ UFC ซึ่งเป็นวงการการต่อสู้แบบผสม MMA (Mixed Matial Art) มาแล้ว

บร็อก เลสเนอร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักมวยปล้ำที่ดีที่สุดในโลก ด้วยชั้นเชิงการปล้ำอันแข็งแกร่งทรงพลัง ดุดัน เปรียบเหมือนอสูรร้าย เขาจึงได้รับฉายาว่าเป็น The Beast หรืออสูรร้ายบนสังเวียน เขาเคยขึ้นปะทะนักปล้ำหัวแถวมาแล้วมากมายแบบนับไม่ถ้วน ทั้ง เดอะ ร็อก, ดิ อันเดอร์เทคเกอร์, เคิร์ต แองเกิล, ทริปเปิล เอช หรือแม้แต่ ฮัลค์ โฮแกน ที่เขาอัดน็อคคาเวทีมาแล้วเช่นกัน และยังถือเป็นประวัติศาสตร์ของวงการมวยปล้ำที่เขาสามารถปราบโฮแกนจนสิ้นท่า

บร็อก เลสเนอร์ คว้าสิทธิ์เป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกของ WWE และคว้าแชมป์โลกสมัยแรกด้วยการโค่น เดอะ ร็อค ในปี 2002 สร้างสถิตินักมวยปล้ำที่อายุน้อยที่สุด ในวัย 25 ปี ซึ่ง WWE โดยประธานบริหาร วินซ์ แม็กแมน ตั้งใจปั้นให้เขาเป็นสตาร์อันดับหนึ่งของวงการ

พวกเขาวางแผนผลักดันให้เลสเนอร์ชิงแชมป์โลก และครองแชมป์ไปหลายๆ สมัย แต่ด้วยความที่เลสเนอร์ต้องการพิสูจน์ความสามารถของเขาเอง เขาท้าประลองกับผู้แข่งแกร่งต่างๆ ทั้งยังขอลาออกจากสมาคม WWE ผันตัวไปเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล แต่ก็ไปไม่รอดต้องลาออกในปี 2005 แต่เขาก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ คว้าโอกาสไปแข่งมวยปล้ำให้กับสมาคมบางแห่งในญี่ปุ่น ก่อนจะผันตัวเข้าสู่การเป็นนักสู้ใน UFC

แต่เขาไม่สามารถกลับเข้าวงการมวยปล้ำได้ เพราะสมาคม WWE ไม่อนุญาตให้เขาใช้ใบอนุญาตในฐานะนักกีฬาของ WWE เลสเนอร์ กลายเป็นอริกับวงการมวยปล้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และหมดสิทธิ์ลงแข่งในรายการใดใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ WWE แต่ก็ยังมีแฟนมวยปล้ำบางคนที่ยังตั้งตารอให้เขากลับมายืนบนสังเวียนมวยปล้ำอีกครั้ง

กระทั่งในปี 2012 ฝันของบรรดาสาวกเลสเนอร์ก็เป็นจริง เมื่อ เลสเนอร์ ได้กลับสู่อ้อมกอด WWE หลังจากที่ วินซ์ แม็กแมน ยอมเปิดโอกาสให้ บร็อก เลสเนอร์ กลับขึ้นสังเวียนแก้มืออีกครั้ง และครั้งนี้เขากลับมาประกาศศักดาความเป็นอสูรกายที่คู่ปล้ำต้องกลัวเกรง กับท่าไม้ตายสุดโหด F5 (ท่าที่จะแบกร่างคู่ต่อสู้ไว้บนไหล่แล้วหมุนตัวจนคู่ต่อสู้มึนงง โดยไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ แล้วทิ้งห่างคู่ต่อสู้ลงมาอัดกับพื้นเวทีทางด้านหน้า) ประจันหน้ากับ จอห์น ซีน่า คู่ปรับคนแรกเมื่อหวนคืนสังเวียน

