พิธีกรดังเย้ย ‘เบ็คแฮม’ เป็นนักเตะที่ถูกยกย่องฝีเท้าเกินจริง

เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรชื่อดังในอังกฤษ ออกมาแสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ ว่า เดวิด เบ็คแฮม อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ ที่เคยค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, รีล มาดริด, เอซี มิลาน, แอลเอ แกแล็กซี่ และปารีส แซงต์แขร์แมง เป็นนักเตะที่ได้รับการยกย่องเกินฝีเท้ามาตลอด เมื่อเทียบกับนักเตะอาร์เซน่อลยุคไร้พ่าย ก็คงไม่ดีพอที่จะเป็นตัวสำรองของทีมปืนใหญ่ชุดนั้นด้วยซ้ำ

6 Premier Leagues, 2 FA Cups, 1 Champions League, 1 La Liga, 1 Ligue 1. Balón d’Or runner up. 115 caps for England, 59 as captain. One of the best crossers of the ball the game has ever seen. Yeah, overrated. 🤦🏻‍♂️ https://t.co/cWDUGJe3sT

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) February 14, 2022